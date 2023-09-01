AKP iktidarında talan düzeninin kılıfını çizdi. Emre Ulaş'tan yer yerinden oynatacak karikatür

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’nin son yıllarda içinden çıkamadığı başta göçmenler olmak üzere, uyuşturucu, dinci insanlar ve vatandaşlarının ekonomik kriz ile boğuştuğunu gözler önüne seren bir karikatüre imza attı.

SIĞINMACILAR

Son yıllarda sayıları hükümet yetkilileri tarafından 3 milyon civarında belirtilse de çok daha fazla olduğu hem sivil toplum kuruluşları hem de muhalefet yetkilileri tarafından sık sık dile getirilen göçmenlerin Türkiye ekonomisine olan maliyeti 100 milyon dolarları aşmış durumda.

Vatandaşların ve muhalefet partilerinin iktidar üzerindeki baskıları sayesinde son günlerde önlemler alınmaya çalışılması hükümet tarafından dile getirilse de, hemen hemen her gün ülkenin her tarafından sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında sonu ölüme varan kavgalar gündemi sürekli meşgul eden konuların başında yer alıyor.

UYUŞTURUCU BATAKLIĞI

Uyuşturucu dolu gemilerin son yıllarda varış noktalarının Türkiye olarak belirlenmesi hem dış dünyada Türkiye’nin prestijini sarsmakta hem de özellikle genç yaştaki vatandaşların uyuşturucu bataklığına düşmesine sebep oluyor.

Başta metamfetamin olmak üzere birçok uyuşturucu türünün tüketiminde ise Türkiye, son yıllarda en üst sıralarda olarak belirleniyor. Bunların yanı sıra özellikle uyuşturucu üzerinden kara para aklama iddiaları gündemden uzun süredir düşmeyen konular arasında yer alıyor.

DİNCİ OLUŞUM VE KİŞİLER

Özellikle sığınmacıların Türkiye’yi mesken tutmasından sonra artan ve Türkiye’nin uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarından olan dinci tarikat ve kişiler, kendilerinden olmayan cemaat/tarikat ve vatandaşları tehdide varan şekilde eleştiriyor.

Son günlerde ise özellikle metropol şehirlerinde insanların özgür yaşam şekillerine müdahale etmeyi de kendilerine görev addeden bu oluşumların sayısı da her geçen gün artarak devam ediyor.

Kendilerine hükümet kadrolarında yer bulan bu tarikatler ve cemaatlere katılan insanların sayısında da gözle görülür bir şekilde artış yaşandığı söz konusu.

EKONOMİNİN 3.8 BÜYÜDÜĞÜ İDDİASI

Son yıllarda dur durak bilmeyen dolar kuru, 3 haneleri gören enflasyon rakamları derken Türk vatandaşlarının içine düştüğü durumu da Emre Ulaş karikatürüne resmetti.

Çizilen karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avucunun içine aldığı bir Türk vatandaşına ekonominin yüzde 3.8 oranında büyüdüğünü söyleyip inandırmaya çalışıyor. Vatandaş ise kazık şeklinde duran ‘Zam- Vergi’ ikilisinin arkasında yer alan Dinci, uyuşturucu ve göçmeni eli ile Cumhurbaşkanına gösterip “Büyüyen ben değilim. Bunlar! Ama yüzde bin beşyüz!” şeklinde cevap veriyor.