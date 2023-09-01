AKP iktidarında talan düzeninin kılıfını çizdi. Emre Ulaş'tan yer yerinden oynatacak karikatür

Emre Ulaş Türkiye’nin içinde bulunduğu uyuşturucu, göçmenler, dinciler, zam ve vergi krizini bomba bir karikatür ile resmetti.

AKP iktidarında talan düzeninin kılıfını çizdi. Emre Ulaş'tan yer yerinden oynatacak karikatür

emre-ulas.jpg

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’nin son yıllarda içinden çıkamadığı başta göçmenler olmak üzere, uyuşturucu, dinci insanlar ve vatandaşlarının ekonomik kriz ile boğuştuğunu gözler önüne seren bir karikatüre imza attı.

SIĞINMACILAR

Son yıllarda sayıları hükümet yetkilileri tarafından 3 milyon civarında belirtilse de çok daha fazla olduğu hem sivil toplum kuruluşları hem de muhalefet yetkilileri tarafından sık sık dile getirilen göçmenlerin Türkiye ekonomisine olan maliyeti 100 milyon dolarları aşmış durumda.

Vatandaşların ve muhalefet partilerinin iktidar üzerindeki baskıları sayesinde son günlerde önlemler alınmaya çalışılması hükümet tarafından dile getirilse de, hemen hemen her gün ülkenin her tarafından sığınmacılar ile Türk vatandaşları arasında sonu ölüme varan kavgalar gündemi sürekli meşgul eden konuların başında yer alıyor.

UYUŞTURUCU BATAKLIĞI

Uyuşturucu dolu gemilerin son yıllarda varış noktalarının Türkiye olarak belirlenmesi hem dış dünyada Türkiye’nin prestijini sarsmakta hem de özellikle genç yaştaki vatandaşların uyuşturucu bataklığına düşmesine sebep oluyor.

Başta metamfetamin olmak üzere birçok uyuşturucu türünün tüketiminde ise Türkiye, son yıllarda en üst sıralarda olarak belirleniyor. Bunların yanı sıra özellikle uyuşturucu üzerinden kara para aklama iddiaları gündemden uzun süredir düşmeyen konular arasında yer alıyor.

DİNCİ OLUŞUM VE KİŞİLER

Özellikle sığınmacıların Türkiye’yi mesken tutmasından sonra artan ve Türkiye’nin uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarından olan dinci tarikat ve kişiler, kendilerinden olmayan cemaat/tarikat ve vatandaşları tehdide varan şekilde eleştiriyor.

Son günlerde ise özellikle metropol şehirlerinde insanların özgür yaşam şekillerine müdahale etmeyi de kendilerine görev addeden bu oluşumların sayısı da her geçen gün artarak devam ediyor.

Kendilerine hükümet kadrolarında yer bulan bu tarikatler ve cemaatlere katılan insanların sayısında da gözle görülür bir şekilde artış yaşandığı söz konusu.

EKONOMİNİN 3.8 BÜYÜDÜĞÜ İDDİASI

Son yıllarda dur durak bilmeyen dolar kuru, 3 haneleri gören enflasyon rakamları derken Türk vatandaşlarının içine düştüğü durumu da Emre Ulaş karikatürüne resmetti.

Çizilen karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan avucunun içine aldığı bir Türk vatandaşına ekonominin yüzde 3.8 oranında büyüdüğünü söyleyip inandırmaya çalışıyor. Vatandaş ise kazık şeklinde duran ‘Zam- Vergi’ ikilisinin arkasında yer alan Dinci, uyuşturucu ve göçmeni eli ile Cumhurbaşkanına gösterip “Büyüyen ben değilim. Bunlar! Ama yüzde bin beşyüz!” şeklinde cevap veriyor.

İlgili Haberler
Ağlanacak halimize sabaha kadar güldürecek karikatür. Emre Ulaş zavallı emeklileri çizdi
Erdoğan'ın yerel seçimdeki sihrini açıkladı. Emre Ulaş saf vatandaşı çizdi
Üç gün güldürecek ekonominin geçit törenini çizdi. Emre Ulaş yine yaptı yapacağını
Her şeyi bilen ayna ile Erdoğan arasında geçenler görenleri gülme krizine soktu. Emre Ulaş çizdi
Sabaha kadar güldürecek Erdoğan karikatürü daha. Bu gece uykusuz kalacaksınız
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı Güncel
Balıkesir'de aranan 14 şahıs yakalandı
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
KKM'cilerin uykusunu kaçıran gelişme. Sekiz ay sonra bir ilk yaşandı
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı Spor
Zafer Arapkirli Avrupa'da hangi takımın başarılı olacağını şimdiden açıkladı
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı Güncel
MSB o görüntüleri paylaştı: İşte Kandil ve Asos'a düzenlenen hava harekatı
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı Güncel
3 ay önce aldığı telefon bir anda alev aldı. Yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde fesat tanrısı kimdir?
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı Magazin
Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'in bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı