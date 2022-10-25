AKP'nin en büyük başarısızlığı ortaya çıktı. Sokağın nabzını tutan anket yapıldı

Yöneylem Araştırma “Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasında AKP iktidarının ‘en başarısız olduğu konular’ ortaya çıktı. Çalışmada son anket sonuçları dikkat çekti. AKP'nin en başarısız olduğu konuların birinci sırasında ekonomi çıktı.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü yaptıkları çalışmaya ilişkin anket sonuçlarını sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladı.

Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak “İktidarın en başarısız olduğu konular” soruldu. Birden fazla cevabın verildiği son anket sonuçlarına göre, %58,8 ‘ekonomi’ konusu AKP’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırayı aldı. Ekonomiyi, %13,6 “Eğitim sistemi” takip etti.

Son anket sonuçları şöyle:

Adalet/Hukuk sistemi %11,5

Sığınmacı politikası %6,6

Dış politika %5,5

Sağlık sistemi %5,5

Ülke yönetimi %4,6

Tarım ve Hayvancılık Politikaları %3,4

Diğer %11,0

Başarısızlığı yok %7,8

Cevap yok %12,5