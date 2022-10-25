25 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'nin en büyük başarısızlığı ortaya çıktı. Sokağın nabzını tutan anket yapıldı

AKP'nin en büyük başarısızlığı ortaya çıktı. Sokağın nabzını tutan anket yapıldı

Seçim sonuçlarıyla alakalı olarak bir fikir ortaya koymak adına yapılan anketler bu defa iktidarın en başarısız olduğu konuları tek tek ortaya koydu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 21:36
Takip Et

AKP iktidarının başarısız olduğu konuların sorulduğu anketin sonuçları açıklandı

AKP'nin en büyük başarısızlığı ortaya çıktı. Sokağın nabzını tutan anket yapıldı
+
Aa
-

Yöneylem Araştırma “Türkiye Siyaset Paneli” araştırmasında AKP iktidarının ‘en başarısız olduğu konular’ ortaya çıktı. Çalışmada son anket sonuçları dikkat çekti. AKP'nin en başarısız olduğu konuların birinci sırasında ekonomi çıktı.

Yöneylem Araştırma Genel Koordinatörü Derya Kömürcü yaptıkları çalışmaya ilişkin anket sonuçlarını sosyal medya platformu Twitter hesabından yayınladı.

Ankette, katılımcılara açık uçlu soru olarak “İktidarın en başarısız olduğu konular” soruldu. Birden fazla cevabın verildiği son anket sonuçlarına göre, %58,8 ‘ekonomi’ konusu AKP’nin en başarısız olduğu konular arasında birinci sırayı aldı. Ekonomiyi, %13,6  “Eğitim sistemi” takip etti.

Son anket sonuçları şöyle:

Adalet/Hukuk sistemi %11,5

Sığınmacı politikası %6,6

Dış politika %5,5

Sağlık sistemi %5,5

Ülke yönetimi %4,6

Tarım ve Hayvancılık Politikaları %3,4

Diğer %11,0

Başarısızlığı yok %7,8

Cevap yok %12,5

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Selim
25.10.2022 22:19
.. kınama durumu olmuş.  
 
Abbas
25.10.2022 22:06
Akp en başarılı olduğu alan yakınlarını Zengin etmek, ülkeyi çökertmek  
 
Neler
25.10.2022 21:44
EN BAŞARILI OLDUGU KONULAR ALANLARI  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
1
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
3
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Türkiye ‘savaş sebebi’ sayılacağını ilan etmişti! Çipras'tan hadsiz ‘Doğu Akdeniz’ önerisi
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
4
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
5
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
6
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
7
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Chelsea Son 16 turuna kalmayı garantiledi
﻿Chelsea Son 16 turuna kalmayı garantiledi
﻿Chelsea Son 16 turuna kalmayı garantiledi
﻿Kadıköy Fikirtepe’de bitişik halde bulunan 3 gecekonduda yangın çıktı
﻿Kadıköy Fikirtepe’de bitişik halde bulunan 3 gecekonduda yangın çıktı
﻿Kadıköy Fikirtepe’de bitişik halde bulunan 3 gecekonduda yangın çıktı
﻿TFF Başkanı Büyükekşi'den hakemlerle ilgili bomba itiraf
﻿TFF Başkanı Büyükekşi'den hakemlerle ilgili bomba itiraf
﻿TFF Başkanı Büyükekşi'den hakemlerle ilgili bomba itiraf
﻿Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.