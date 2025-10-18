17 Aralık yolsuzluk soruşturmaları ve sonuçları:

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evindeki ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar yakalandı.

Aslan beraat ederek paraları faizi ile iade edildi.

Muammer Güler’in (İçişleri Bakanı) oğlu Barış Güler’in; evinde 7 adet para kasası ve bir adet para sayma makinesi bulundu. Kasalardan 1,2 milyon dolar tutarında döviz ve Türk lirası yakalandı.

Savcılık el konulan paranın faiziyle iadesine karar verdi.

Güler’in Yüce Divan’a gitmesi mecliste AKP oylarıyla engellendi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve oğlu Kaan Çağlayan’ın; 28 kez ve toplamda 52 milyon dolar rüşvet aldığı belgelendi.

Çağlayan’ın Yüce Divan’a gitmesi mecliste AKP oylarıyla engellendi.

AB Bakanı Egemen Bağış’ın 3 kez ve toplam 1,5 milyon dolar rüşvet aldığı belgelendi.

Bağış’ın Yüce Divan’a gitmesi mecliste AKP oylarıyla engellendi.

Egemen Bağış, 5 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti (Prag) Büyükelçisi olarak atandı.

Erdoğan Bayraktar ve oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın; imar plan rantları ve projeler üzerinden çıkar sağladığı iddia edildi.

Evinde yapılan aramalarda yüzbinlerce nakit dolar ve Türk parası ile saat, mücevher, antika nitelikli hediyelik eşyalar ele geçirildi.

Bayraktar, “Ne yaptıysam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yaptım” dedi. Savcı takipsizlik kararı verdi.

Bayraktar Yüce Divan’a gitmek istedi.

Bayraktar’ın Yüce Divan’a gitmesi mecliste AKP oylarıyla engellendi.

Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal ile telefon görüşmelerine “Paraları sıfırladınız mı?” tapeleri ortaya çıktı.

Polis fezlekelerinde, bakanlara ve ilişkili kişilere verilen rüşvetlerin toplamı şöyle açıklandı:

63,5 milyon dolar…

Zarrab’ın “İran’ın başka ülkelerdeki varlıklarını Türkiye üzerinden dolaştırarak aklama” planı çerçevesinde, kara para miktarı ise şöyle:

87 milyar dolar…

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde kurulan Togem-Der’e bağış konusu şöyle:

Amerika’daki mahkemeye avukatlarının verdiği kefalet dilekçesinde, Reza Zarrab’ın, Togem-Der’e “150 kez bağış yaptığı, toplamda ise yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde destek yaptığı” ileri sürüldü.

Togem-Der hakkında soruşturma açılmadı.

17-25 Aralık soruşturmaları, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 17 Ekim 2014’te takipsizlik kararı ile kapatıldı.

Zarrab hakkında Türkiye’de tek bir dava dahi açılmadı.

Ticaret eski bakanı Ruhsar Pekcan Nisan 2021 kendisine ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia firmasından fahiş fiyatla milyonlarca lira tutarında dezenfektan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pekcan’ı görevden affetti ve eşi ile şirketi hakkında soruşturma dahi açılmadı.

2020’de Sezgin Baran Korkmaz hakkında hem Türkiye’de hem de ABD’de şu suçlamalarla soruşturma başlatıldı:

Kara para aklama

Dolandırıcılık / hileli para transferi

Yargıya müdahale

Şirket ve varlık kullanımıyla suç gelirlerinin aklanması

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi davası 17 Mayıs 2020’de, Korkmaz ve bağlantılı kişiler hakkında kara para davası açılarak “yurtdışı yasağı” konuldu.

Ancak birileri (!) devreye girdi.

Mahkeme 6 Kasım 2020’de mal varlıklarına el koyma ile banka hesap tedbirleri ile yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Sedat Peker’in iddiasına göre; 5 Aralık 2020’de tarihinde İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu görüştüğü Korkmaz’a “yurtdışına kaçması” telkininde bulunuldu.

Korkmaz yurtdışına kaçtı.

5 yıl sonra Ekim 2025’te atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verdi.

AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski eşi Ünsal Ban ve SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile bazı şirketlerin sermaye artırımıyla ilgili rüşvet iddiaları gündeme geldi.

SPK eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu ve o dönem eşi Ünsal Ban etrafında, şirketlerden “12 milyon TL rüşvet” talep edilen bir ağ bulundu.

İş insanı Mine Tozlu Sineren bu tutarı doğruladı.

Taşkesenlioğlu ve kardeşi hakkında ise soruşturma dahi açılmadı.

AKP’lilerin dokunulmazlıkları ile yargıdan kaçırıldıklarının ibret tablosu işte budur.