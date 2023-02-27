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AKP İl Başkan Yardımcısı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına hakaret: Paralı köpekler, satılmış şerefsizler

AKP'li Sefa Şahin, tribünlerde "Hükümet istifa" sloganları atan taraftara hakaret ederek tehditler savurdu: Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocukları. Sizin için güneş doğmayacak.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:28
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AKP İl Başkan Yardımcısı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına hakaret

AKP İl Başkan Yardımcısı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına hakaret: Paralı köpekler, satılmış şerefsizler
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45 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlar tribünlerde demokratik hakkını kullanarak iktidarı istifaya davet etti.

İktidar cephesinden sert tepkiler gelirken AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, taraftara hakaret içeren ifadeler kullanıp tehdit etti.

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: 

- "Çapulculara diyorum ki; Hadi oradan ulan..."

- "Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!”

 - "Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiçbir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!"



İSTİFA FURYASI BAŞLADI
Tribündeki protestoların ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yardımcısı Semih Yalçın'ın ardından çok sayıda MHP'li ve AKP'li isim Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Bahçeli ayrıca, müsabakaların seyircisiz oynanması gerektiğini belirtti.
 

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