AKP İl Başkanı baltayı taşa vurdu: Farkında olmadan Erdoğan'ın suçunu ifşa etti

Afyonkarahisar 2010-2024 yılları arasında da Baro Başkanı olan Turgay Şahin, yargıtay kararlarına atıfta bulunarak sosyal medyada kullanılan ve suç teşkil eden kelimeleri sıraladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE VAR

Şahin'in sıraladığı hakaret içerek söylemler arasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önceleri konuşmalarında sarf ettiği sözler olması dikkatlerden kaçmadı.

Erdoğan'ın 1 Haziran 2022'de AKP Grup toplantısında Gezi eylemcilerine yönelik 'sürtük' demesi Türkiye'nin gündemine oturmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

Şahin'in sıraladığı hakaret sayılan söylemler arasında Erdoğan'ın da söylediği 'sürtük' söyleminin hakaret sayıldığı görüldü. Böylece Şahin, Erdoğan'ın suçunu ifşa etmiş oldu.

İşte Turgay Şahin'in paylaşımları ve Erdoğan'ın Gezi eylemcileri hakkında geçmişte söylediklerine ilişkin tüm detaylar...

HANGİ SÖZLER HAKARET SAYILIYOR?

Turgay Şahin'in paylaşımı:

Yerel mahkemeler tarafından verilen ve Yargıtay tarafından onanan kararlar sonucunda hazırlanan listeye göre hakaret kabul edilen kelimeler şu şekilde: - AMERİKAN UŞAĞI: YARGITAY 16. CD (E:2018/551 K:2018/671 T:13.03.2018) - APTAL: YARGITAY 4. CD (E:2020/8119 K:2020/15398 T:05.11.2020) - ART NİYETLİ: YARGITAY 4. CD (E:2012/6933 K:2012/28633 T:04.12.2012) - AŞAĞILIK: YARGITAY 18. CD (E:2015/6120 K:2015/2530 T:10.06.2015) - AZGIN DUL: YARGITAY 18. CD (E:2015/6120 K:2015/2530 T:10.06.2015) - AYI: YARGITAY 4. CD (E:2015/5853 K:2015/29903 T:27.05.2015) - BEYİNSİZ: YARGITAY 18. CD (E:2015/2639 K:2015/2852 T:17.06.2015) - BOYNUZLU: YARGITAY 4. CD (E:2020/14573 K:2021/9780 T:18.03.2021) - BÖLÜCÜLÜK YAPMAYIN: YARGITAY 5. CD (E:2013/13057 K:2014/13166 T:23.12.2014) - BUNAK: YARGITAY 2. CD (E:2010/35246 K:2012/41578 T:29.03.2021) - CEBİNİZİ DOLDURUYORSUNUZ: YARGITAY CGK (E:2017/18-848 K:2018/312 T:26.06.2018)

- ÇAKAL: YARGITAY 23. CD (E:2015/4284 K:2015/5323 T:19.10.2015) - ÇALMAK: YARGITAY4. CD (E:2020/11997 K:2021/6738 T:25.02.2021) - ÇİRKİN SURAT: YARGITAY CGK (E:2013/4-521 K:2014/54 T:11.02.2014) - ÇOCUK KATİLİ: YARGITAY 4. CD (E:2015/10421 K:2015/30267 T:01.06.2015) - ÇÜRÜK DOMATES: YARGITAY 4 .CD (E:2011/36640 K:2013/22930 T:07.10.2013) - DANA: YARGITAY 2. CD (E:2011/26161 K:2013/5887 T:21.03.2013) - DAVAYI SATTI: YARGITAY 18. CD (E:2015/34641 K:2017/6807 T:31.05.2017) - DECCAL: YARGITAY 16. CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) - DELİ: YARGITAY 4. CD (E:2008/21092 K:2009/2589 T:17.02.2009) - DEYYUS: YARGITAY 2. CD (E:2011/9251 K:2012/45816 T:13.11.2012) - DİKTATÖR: YARGITAY 16. CD (E:2018/3171 K:2018/5020 T:10.12.2018) - DOLANDIRICI: YARGITAY 18. CD (E:2015/26439 K:2016/12596 T:07.06.2016) - DOMBİLİ: YARGITAY 23. CD (E:2015/13865 K:2015/5464 T:21.10.2015) - DÜMBÜK: YARGITAY 18. CD (E:2015/32126 K:2016/17667 T:16.11.2016)

- ENAYİ: YARGITAY 15 .CD (E:2014/6713 K:2016/7761 T:19.10.2016) - ERKEKLERLE YATIP KALKIYORSUN: YARGITAY 4. CD (E:2021/22105 K:2021/21312 T:09.09.2021) - EŞEK: YARGITAY 15. CD (E:2015/10608 K:2016/9438 T:12.12.2016) - ETEK GİYMESİ GEREKEN BİR ADAMSIN: YARGITAY 4. CD (E:2013/33459) - FARE: YARGITAY 4. CD (E:2012/29981 K:2014/2514 T:29.01.2014) - FIRILDAK: YARGITAY 4. CD (E:2020/34939 K:2021/9068 T:15.03.2021) - GERİ ZEKALI: YARGITAY 15.C D (E:2018/9033 K:2020/3754 T:12.03.2020) - HAİN: YARGITAY CGK (E:2018/18-342 K:2018/378 T:27.09.2018) - HAYSİYETSİZ: YARGITAY 18. CD (E:2018/8132 K:2019/3826 T:26.02.2019) - HAYVAN: YARGITAY 2. CD (E:2011/27235 K:2013/7902 T:11.03.2014) - HIRSIZ: YARGITAY 4. CD (E:2019/3986 K:2021/28634 T:07.12.2021) - HİTLER: YARGITAY 16. CD (E:2019/6019 K:2019/8465 T:27.12.2019) - HOVARDA: YARGITAY 18. CD (E:2016/2016 K:2018/2155 T:20.02.2018) - İĞRENÇ: YARGITAY 4. CD (E:2021/1370 K:10616 T:24.03.2021) - İKİYÜZLÜ: YARGITAY 4. CD (E:2015/22863 K:2019/18597 T:02.12.2019) - İT: YARGITAY 16. CD (E:2020/7346 K:2021/271 T:28.01.2021)

- İT OĞLU İT: YARGITAY13. CD (E:2013/5850 K:2014/9707 T:18.03.2014) - KAÇAKÇI: YARGITAY 16. CD (E:2019/3989 K:2020/2258 T:02.06.2020) - KANI BEŞ PARA ETMEZ: YARGITAY 4. CD (E:2013/33459 K:2016/1538 T:01.02.2016) - KANI BOZUK: YARGITAY 16 .CD (E:2018/3029 K:2018/4514 T:05.11.2018) - KARI GİBİ KAÇMA: YARGITAY2. CD (E:2013/35727 K:2014/21302 T:18.09.2014) - KARINLA DOST HAYATI YAŞADIM: YARGITAY 4. CD (E:2011/18824) - KAŞAR: YARGITAY14. CD (E:2015/7961 K:2016/875 T:28.01.2016) - KATİL: YARGITAY 16. CD (E:2019/11164 K:2020/2033 T:13.03.2020) - KE-MAL: YARGITAY 11. CD (E:2019/4404 K:2019/8470 T:28.11.2019) - KENDİNİ BİR BOK SANMAK: YARGITAY 4. CD (E:2014/27210 K:2015/2533 T:02.02.2015) - KER: YARGITAY16. CD (E:2019/11075 K:2020/1805 T:06.03.2020) - KENDİNİ KAÇ PARAYA SATTIN: YARGITAY 4. CD (E:2018/3121 K:2019/14414) - K*Ç YALAMAK: YARGITAY 18. CD (E:2020/1169 K:2020/6092 T:16.03.2020)

- K*ÇINA GİRSİN: YARGITAY 18. CD (E:2015/3116 K:2015/3572 T:29.06.2015) - KÖPEK: YARGITAY 2. CD (E:2011/8780 K:2012/45647 T:12.11.2012) - KUDUZ: YARGITAY 16. CD (E:2020/1876 K:2020/3519 T:03.07.2020) - LAN: YARGITAY CGK (E:2009/4-196 K:2009/248 T:.2710.2009) - MAL: YARGITAY 4. CD (E:2014/27210 K:2015/2533 T:02.02.2015) - MASON: YARGITAY 16. CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) - MAYMUN: YARGITAY 2. CD (E:2011/24094 K:2013/3387 T:20.02.2013) - MECZUP: YARGITAY 16. CD (E:2016/5885 K:2017/3760 T:19.04.2017) - MÜFTERİ: YARGITAY 16. CD (E:2016/1474 K:2016/3955 T:10.06.2016) - MÜNAFIK: YARGITAY 18. CD (E:2017/2034 K:2017/9550 T:25.09.2017) - NEMRUT: YARGITAY 16. CD (E:2016/2716 K:2017/3869 T:25.04.2017) - OSURUK: YARGITAY 18. CD (E:2019/8374 K:2019/15411 T:05.11.2019) - ÖKÜZ: YARGITAY 4. CD (E:2012/34201 K:2013/31993 T:12.12.2013) - ÖRGÜTÇÜ: YARGITAY1 http://8.CD (E:2016/17387 K:2019/462 T:08.01.2019) - PAVYON KADINI: YARGITAY 2. CD (E:2011/3575 K:2013/22036 T:30.09.2013) - PİS ERMENİ: YARGITAY 4. CD (E:2014/15126 K:2015/25931 T:03.04.2015)

- PİSLİK: YARGITAY 4. CD (E:2020/20258 K:2020/12135 T:15.10.2020) - PKK’LI: YARGITAY 3. CD (E:2018/2778 K:2019/2 T:07.01.2019) - PUŞT: YARGITAY 4. CD (E:2015/25752 K:2020/626 T:13.01.2020) - REZALET KARAR: YARGITAY18. CD (E:2015/11462 K:2015/10888 T:11.11.2015) - REZİL: YARGITAY 4. CD (E:2017/1901 K:2020/17650 T:24.11.2020) - RÜŞVETÇİ: YARGITAY 4. CD (E:2006/9660 K:2008/5205 T:01.04.2008) - SAHTEKAR: YARGITAY 16. CD (E:2018/551 K:2018/671 T:13.03.2018) - SALAK: YARGITAY 4. CD (E:2020/20273 K:2020/13343 T:22.10.2020) - SAPIK: YARGITAY 18. CD (E:2015/27516 K:2017/408 T:12.01.2017) - SARAY SOYTARISI: YARGITAY 16. CD (E:2018/1392 K:2018/1295 T:25.04.2018) - SATILMIŞ: YARGITAY 4. CD (E:2009/16387 K:2011/17532 T:17.10.2011) - SAZAN: YARGITAY 23. CD (E:2015/4284 K:2015/5323 T:19.10.2015) - SEFİL: YARGITAY 4. CD (E:2019/3850 K:2019/15124 T:03.10.2019) - SENİ PARAMLA SATIN ALIRIM: YARGITAY 4. CD (E:2012/33854 K:2014/7344 T:05.03.2014)

- SOYSUZ: YARGITAY 16 .CD (E:2017 /1939 K:2017/5106 T:03.10.2017) - SÜFYAN: YARGITAY 16. CD (E:2016/1474 K:2016/3955 T:10.06.2016) - SÜRTÜK: YARGITAY 4. CD (E:2013/33173 K:2014/35081 T:04.12.2014) - ŞAKLABAN: YARGITAY 16. CD (E:2019/8029 K:2020/595 T:23.01.2020) - ŞARAPÇI: YARGITAY 11. CD (E:2017/11989 K:2018/3486 T:12.04.2018) - ŞARLATAN: YARGITAY1 8. CD (E:2015/27980 K:2016/14289 T:28.06.2016) - ŞEREFSİZ: YARGITAY 16 .CD (E:2017/1014 K:2017/4691 T:22.06.2017) - TACİZCİ: YARGITAY 18. CD (E:2019/7465 K:2019/12402 T:17.09.2022) - TERÖRİST: YARGITAY1 6. CD (E:2017/317 K:2017/3803 T:02.05.2017) - TETİKÇİ: YARGITAY 2. CD (E:2010/28561 K:2010/30230 T:02.11.2010) - TİRAN: YARGITAY 11. CD (E:2019/4869 K:2019/8859 T:05.12.2019) - TOP: YARGITAY /4.CD (E:2013/14870 K:2015/30041 T:28.05.2015) - TOSBAĞA: YARGITAY 4. CD (E:2013/26390 K:2014/16646 T:07.07.2014)

- VATAN HAİNİ: YARGITAY 16. CD (E:2018/551 K:2018/671 T:13.03.2018) - YAHUDİ: YARGITAY 16. CD (E:2017/1486 K:2017/4427 T:12.06.2017) - YANDAN ÇARKLI: YARGITAY 4. CD (E:2013/26390 K:2014/16646 T:07.07.2014) - YAPTIĞINIZ İŞİN İÇİNE SI**YIM: YARGITAY 15. CD (E:2012/6180 K:2012/41043 T:11.09.2012) - YAVŞAK: YARGITAY 3. CD (E:2017/19528 K:2018/14193 T:02.10.2018) - YEZİT: YARGITAY 16. CD (E:2016/6928 K:2017/4807 T:19.07.2017) - YOLSUZLUK: YARGITAY 8. CD (E:2017/9234 K:2017/11414 T:16.10.2017) - YÜRÜTME: YARGITAY 18. CD (E:2016/15036 K:2019/30 T:07.01.2019) - YÜZÜNE TÜKÜRÜLSE YARRABİ ŞÜKÜR DER: YARGITAY 4. CD (E:2012/12487 K:2014/2703 T:30.01.2014) - ZENNE: YARGITAY 4. CD (E:2021/27623 K:2021/22707 T:28.09.2017) - ZEVZEK: YARGITAY 18. CD (E:2016/5910 K:2017/3859 T:04.05.2017) - ZORBA: YARGITAY 16. CD (E:2017/2489 K:2017/5502 T:27.11.2017)

İşte Turgay Şahin'in ilgili paylaşım dizisi ve hakaret sayılan sözler paylaşımı:

1. KONUMUZ SOSYAL MEDYADA HAKARET DAVALARI ve ÖDENECEK TAZMİNATLAR/MASRAF ve VEKALET ÜCRETLERİ

Sosyal Medyayı "Hyde Park" kürsüsü zanneden, belki de bu nedenle bu mecralarda dikkatsizce paylaşım veya yorum yapanların son günlerde hapis veya para cezası ile karşılaştıklarını,… — Turgay ŞAHİN (@Av_Turgaysahin) January 5, 2025

9. PEKİ HANGİ SÖZLER HAKARET SAYILMAKTADIR?

Yerel mahkemeler tarafından verilen ve Yargıtay tarafından onanan kararlar sonucunda hazırlanan listeye göre hakaret kabul edilen kelimeler şu şekilde:



- AMERİKAN UŞAĞI: YARGITAY 16. CD (E:2018/551 K:2018/671 T:13.03.2018)



- APTAL:… — Turgay ŞAHİN (@Av_Turgaysahin) January 5, 2025



ERDOĞAN'IN "SÜRTÜK" SÖYLEMİ

Erdoğan, 1 Haziran 2022'de AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Gezi Parkı olaylarına değinerek, söz konusu olaylar için "vandallık" ve "iktidarı ve devleti yıkmaya yönelik" bir eylem olduğu konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, Taksim Meydanı'ndaki eylemlere karışan kişileri "terörist" olmakla itham ederek "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'na yakın bir konumda olan ve polisin sıktığı biber gazından kaçmak için Gezi Parkı eylemlerine katılan kişilerin sığındığı Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami'nde içki içildiği iddialarını yineleyerek, "Düşünün. Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Caminin içinde, bu eşkıyalar bu teröristler... Evet, bira şişeleriyle bira kutularıyla adeta, caminin içini pislemişti" demişti.

MÜEZZİN YILDIRIM: İÇKİ İÇİLDİĞİNİ GÖRMEDİM

27 Mayıs 2013 tarihindeki olaylar sonrası açıklama yapan Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Cami görevlisi Müezzin Fuat Yıldırım, emniyetteki ifadesinde "Ben içki içilip içilmediğini görmedim. Ben din adamıyım. Yalan söyleyemem. Görseydim zaten müdahale ederdim ve içildiyse de bunu söylerdim" diye konuşmuştu.

Bu açıklamanın ardından başka bir camiye görevlendirilmişti.

Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili konuşan ve Kılıçdaroğlu'nun Gezi Parkı olayları ile ilişkisi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal orada mıydı? Oradaydı. Niye? Çünkü başı çeken oydu. Bunlardan bu millete bu vatana hayır gelmez. Bunlar ancak ‘terör sevicilerle’ beraber. Çünkü kendileri de terör sevici" diye konuştu.

TURGAY ŞAHİN KİMDİR?

Turgay Şahin için AKP'nin Afyon sayfasında yer alan bilgiler şu şekilde: