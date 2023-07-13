AKP İl başkanı istifa etti. Millet İttifakı'na tehditler savurmuştu

Seçim zamanı Millet İttifakı’na tehditler savuran AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP İl başkanı istifa etti. Millet İttifakı'na tehditler savurmuştu

Editör: Özge Ceren Çimen

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifasını duyurdu.

Ay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu onurlu ve şerefli görevi bana yapma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli bakanlarımıza ve genel merkez teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 4 yıldır, bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte nasıl omuz omuza vererek, bu davanın neferi olarak hizmet ettiysek, göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi bir başarı hikayesi yazdıysak, bundan sonra da aynı heyecanla partimizin çatısı altında ülkemiz ve güzel Adana'mız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim."

Görevi süresince kendisine destekte bulunanlara teşekkür eden Ay, "AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm" ifadelerini kullandı.

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MİLLET İTTİFAKI’NA TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Seçim zamanında Cumhur İttifakı’nın reklam afişlerine ve panolarına zarar verildiğini aktaran Ay “Bunu Adanalılar yapmaz. Oturuyorsunuz bürolarınızda bu işleri planlıyorsunuz ve ajanlarınızı, örgüt üyelerinizi salıyorsunuz. Bunları biliyoruz biz, kayıtlar var. Zabıta personeline yaptırıyorsunuz. Kendilerince de yalan uyduruyorlar. Bayram tebriklerini kaldırdıklarını söylüyorlar. Yalan. İnsanın aklıyla alay etmeyin. Ucuz işlere giriyorsunuz. Eğer siz bu tür işlerle ilgili kamu kurumlarını, zabıtayı, terör gruplarının yandaşlarını kullanıp bu işlere tevessül ediyorsanız bir gecede o afişler nasıl yırtılır, bir gecede o Millet İttifakı’nın bütün afişleri nasıl sökülür biz size gösteririz. Bizim sabrımızı zorlamayın. Belediyenin yıllık 8 milyar, ASKİ’nin de yıllık 12 milyar TL’sini kendi yandaşlarınıza peşkeş çekmeyin. Aklınızı başınıza alın. Bugünden itibaren afişlerimiz yırtılırsa bunun hesabını sorarız. Bugünden sonra Cumhur İttifakı’nın tek bir afişine zarar gelirse, Millet İttifakı’nın hiçbir afişini bırakmayız.” ifadelerini kullanmıştı.

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