AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı

Bolu’nun en işlek caddelerinden birisi olan İzzet Baysal Caddesi’ndeki panoya koyulan Atatürk ve İnönü’nün yağlı boya resmi, AKP Bolu İl Başkanlığının seçim aracının dubaları kırarak park etmesi ile kamufle edilmeye çalışıldı.

AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı

AKP’nin Bolu İl Başkanlığı binasının karşısında yer alan panonun önü, belediye otobüs durağı ile bitişik olduğu için burada araçların park etmesine izin verilmiyordu.

Araçlar park etmesin diye pano önüne dubalar çekilmişti.

Fakat panonun önünde park yasağı olmasına rağmen AKP seçim aracı tam panonun önüne park etti.

Bolu Belediyesinin park ihlali yapan seçim aracını park ettiği yerden kaldırmaya yönelik hamleleri de sonuçsuz kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Bolu İl Başkanı Hakkı Suat Güner ise Atatürk ve İnönü'ye saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

“ARACIN ARKASINA DUVAR ÇEKİLDİ”

Güner açıklamasında panonun önüne araç park etmediklerini, aksine aracın arkasına duvar çekildiğini iddia ederek, “Bizim aracımız yıllardır hep oralara park eder. Asıl sorgulanması gereken kasıtlı olarak oraya duvar yapan Özcan'dır. Eğer Atatürk'e saygısızlık olarak algılanırsa aracımızı oradan çekeriz” dedi.

ekran-goruntusu-2023-07-03-101346.png

ekran-goruntusu-2023-07-03-101339.png

ekran-goruntusu-2023-07-03-101333.png

Öne Çıkanlar
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Son Haberler
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı Güncel
Sivas Katliamı’nda 33 aydınımızı yakan katillerin hepsi serbest bırakıldı
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler Güncel
YHT biletlerine zam yapıldı. İşte hızlı trene binmek için ödeyeceğiniz ücretler
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Şakayık bitkisi dinmeyen kanamalara iyi geliyor
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı Magazin
Ünlü yazardan Cüneyt Arkın'a özür kitabı
Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı Spor
Trabzonspor’un eski yıldızı Lyon, Real Sociedad ve Milan’ı karıştırdı
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül Ekonomi
Emekli ve memur zammında son rakam ortaya çıktı! İşte masada netleşen formül