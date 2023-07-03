AKP il başkanlığı Atatürk ve İnönü’yü kamufle etmeye çalıştı

AKP’nin Bolu İl Başkanlığı binasının karşısında yer alan panonun önü, belediye otobüs durağı ile bitişik olduğu için burada araçların park etmesine izin verilmiyordu.

Araçlar park etmesin diye pano önüne dubalar çekilmişti.

Fakat panonun önünde park yasağı olmasına rağmen AKP seçim aracı tam panonun önüne park etti.

Bolu Belediyesinin park ihlali yapan seçim aracını park ettiği yerden kaldırmaya yönelik hamleleri de sonuçsuz kaldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AKP Bolu İl Başkanı Hakkı Suat Güner ise Atatürk ve İnönü'ye saygısızlık yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı.

“ARACIN ARKASINA DUVAR ÇEKİLDİ”

Güner açıklamasında panonun önüne araç park etmediklerini, aksine aracın arkasına duvar çekildiğini iddia ederek, “Bizim aracımız yıllardır hep oralara park eder. Asıl sorgulanması gereken kasıtlı olarak oraya duvar yapan Özcan'dır. Eğer Atatürk'e saygısızlık olarak algılanırsa aracımızı oradan çekeriz” dedi.