AKP İl Başkanlığı önünde ilginç anlar. Tekme tokat dövüldü

Samsun'un İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta dikkat çeken bir olay yaşandı.

AKP Samsun İl Başkanlığı binasının karşısındaki otoparkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi elindeki bıçakla kendini yaralamaya başladı. Kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan bu şahısı çevredeki vatandaşlar uyararak durdurmaya çalıştı.

TEKME VE YUMRUKLARLA MÜDAHALE ETTİLER

Ancak uyarılara rağmen şahıs bıçağı bırakmayınca vatandaşlar farklı bir yöntem denedi. Ellerinden bıçağı alamayan vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirmek için tekme ve yumruklarla müdahale etti. Şahıs, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı ve olay, cep telefonlarıyla kaydedildi.

"KEŞKE KENDİ HALİNE BIRAKSALARMIŞ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlar arasında tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar şahsın dayakla durdurulmasını eleştirirken, "Keşke kendi haline bıraksalarmış" şeklinde yorumlarda bulundular.