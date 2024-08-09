AKP il binasında alarm! Sahipsiz çanta fünye ile patlatıldı

AKP Kayseri İl Başkanlığı yakınında şüpheli bir çanta bulundu. Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'taki boş arazide terk edilmiş bir çanta fark eden vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine hızla çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, özel koruyucu kıyafetler giyerek çantayı uzaktan fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı.

Patlama sonrasında çantanın içinden sadece kıyafetler çıktığı tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından çanta bölgeden kaldırıldı.