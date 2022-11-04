4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP il örgütünden öğrencilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye

AKP il örgütünden öğrencilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye

Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5 Kasım'da kente yapacağı ziyaret nedeniyle, lise ve üniversite öğrencilerine mesaj atılarak, karşılamaya gidenlere 'eşofman takımı hediye edileceği' belirtildi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 00:01
Takip Et

AKP il örgütünden öğrencilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye

AKP il örgütünden öğrencilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Gaziray'ın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'i ziyaret edecek.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi çalışmalarını sürdüren AKP il teşkilatının WhatsApp üzerinden lise ve üniversite öğrencilerine mesaj atarak Erdoğan'ı karşılamaya davet ettiği ortaya çıktı.

CHP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeki meclis üyesi Uğur Kalkan'ın ekran görüntüsünü paylaştığı mesajda, WhatsApp'ta "Cumhurbaşkanı Karşılama" adıyla kurulan grupta, karşılamaya gidenlere eşofman takımı hediye edileceği belirtildi.

Kalkan'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Arkadaşlar cumartesi günü cumhurbaşkanımız Gaziantep’te olacak. Karşılamak için havalimanına gidilecektir. Gaziantep Üniversitesi önünden saat 9:00-9:30 aralığında otobüs kalkacaktır. Katılmak isteyenler aşağıdaki linkle katılım sağlayabilir. Ayrıca katılan arkadaşlarımıza eşofman takımı hediye edilecektir.'

CHP'li Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP genel başkanı cumartesi günü Gaziantep’i ziyaret edecek. Bu ziyaret için hummalı bir çalışma var. Oluşturulan WhatsApp grubundan lise 3-4 ve üniversite öğrencileri programa davet ediliyor. Karşılamaya katılan kişilere eşofman takımı da hediye edilecekmiş."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hamit Seki
4.11.2022 00:47
Bana bedava bir TOGG da verseler gitmem desem, hakaret sayarlar mı?. Demiyorum o zaman, eşofmanı alıp kaçak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
1
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Üretim bandı kuruldu denilen TOGG'un fabrikasının içi bomboş çıktı. Görüntüleri ünlü ekonomist Mustafa Sönmez paylaştı
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
2
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Manisa Akhisar Belediyesi 12 güvenlik görevlisi alacak
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
3
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
4
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
5
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Dünyaca ünlü manken Heidi Klum'un inanılmaz paylaşımı. Fotoğrafı gören hayranları şaşkınlık içinde
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
6
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Prof. Özgür Demirtaş’tan piyasa kulislerini sallayan dolar tahmini. Rekor kıracak
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
7
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Çocuklar 'AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Arda Güler attı tarih yazdı. Annesine mesaj verdi: Seni çok seviyorum
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿Jorge Jesus Lucescu'yu böyle şaşkına çevirdi
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿İsrail’de siren sesleri
﻿İsrail’de siren sesleri
﻿İsrail’de siren sesleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.