AKP il örgütünden öğrencilere mesaj: Erdoğan’ı karşılamaya gidene eşofman takımı hediye

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Gaziray'ın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'i ziyaret edecek.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi çalışmalarını sürdüren AKP il teşkilatının WhatsApp üzerinden lise ve üniversite öğrencilerine mesaj atarak Erdoğan'ı karşılamaya davet ettiği ortaya çıktı.

CHP’nin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ndeki meclis üyesi Uğur Kalkan'ın ekran görüntüsünü paylaştığı mesajda, WhatsApp'ta "Cumhurbaşkanı Karşılama" adıyla kurulan grupta, karşılamaya gidenlere eşofman takımı hediye edileceği belirtildi.

Kalkan'ın paylaştığı mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Arkadaşlar cumartesi günü cumhurbaşkanımız Gaziantep’te olacak. Karşılamak için havalimanına gidilecektir. Gaziantep Üniversitesi önünden saat 9:00-9:30 aralığında otobüs kalkacaktır. Katılmak isteyenler aşağıdaki linkle katılım sağlayabilir. Ayrıca katılan arkadaşlarımıza eşofman takımı hediye edilecektir.'

CHP'li Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AKP genel başkanı cumartesi günü Gaziantep’i ziyaret edecek. Bu ziyaret için hummalı bir çalışma var. Oluşturulan WhatsApp grubundan lise 3-4 ve üniversite öğrencileri programa davet ediliyor. Karşılamaya katılan kişilere eşofman takımı da hediye edilecekmiş."