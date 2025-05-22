AKP ilçe binasına saldırı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP ilçe binasına saldırı!

AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıdan sonra kaçan maskeli şüpheli, geniş çaplı inceleme sonucu yakalandı. Saldırgan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana gelen olayda, yüzü maskeli bir şahıs, AKP Fethiye İlçe Başkanlığı binasına taş atarak camları kırdı.

Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Köyceğiz'de bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan E.Y. olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.Y., cezaevine gönderildi.

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