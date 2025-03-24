AKP ilçe binasına taşlı saldırı!

Dün saat 23.00 sıralarında Burhaniye ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıs, AKP İlçe Başkanlığı binasına taşla saldırdı. Binanın camı kırılırken, şüpheli kaçtı. İhbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırıyı yüzünü maske ile gizleyen bir kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

"SİYASET YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE TEHDİT"

Olaydan sonra yazılı bir açıklama gerçekleştiren AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, şunları söyledi,

"Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan taşlı saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmemiz mümkün değildir. Fikirler, projeler ve hizmetlerle yarışılması gereken siyaset arenasında, korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye'de AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle kınıyor, tüm teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."