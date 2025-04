AKP ile CHP arasında sucuk tartışması patladı

Afyonkarahisar’da, AKP İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Sevim’in belediye sosyal tesislerinde “Malatya sucuğu” kullanıldığı iddiası, CHP ile AKP arasında sert bir tartışmaya yol açtı. CHP Afyonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Hasan Karadeniz, Sevim’in iddialarına ateş püskürerek ihalenin şeffaf ve yasal olduğunu savundu, AKP’li yöneticiye “Afyonlu firmaları tehdit ettiniz mi?” sorusunu yöneltti.

“İHALE KANUNA UYGUN”

Sevim’in, Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde Malatya menşeli sucuk kullanıldığına dair açıklamasına yanıt veren Karadeniz, belediyenin kırmızı et alımı için 22 Ocak 2025’te Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden açık ihale düzenlediğini belirtti. İhale kayıt numarası 2024/1801138 olan bu sürece Malatya, Amasya, Burdur ve Kütahya’dan dört firmanın katıldığını, en düşük teklifi sunan Malatya merkezli Metpa Et ve Et Ürünleri Ltd. Şti.’nin ihaleyi kazandığını ifade etti. Karadeniz, “İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tamamen uygun şekilde yapıldı.” diyerek şeffaflık vurgusu yaptı.

"TEHDİT ETTİNİZ Mİ?"

Karadeniz, Sevim’e şu çarpıcı soruları yöneltti: “Siz bu ihaleleri kanuna uygun mu yapıyordunuz, yoksa yakın firmalara peşkeş mi çekiyordunuz? Sosyal tesislere et alımlarını neye göre belirlediniz? Afyonlu firmaların ihaleye katılmamasında payınız nedir? Yerel firmaları arayıp ihaleye girmemeleri için tehdit ettiniz mi?”

CHP’li yönetici, belediyenin tüm işlemlerinin devlet denetimine açık olduğunu ekledi.

Belediyeden Resmi Açıklama

Afyonkarahisar Belediyesi de tartışmaya dahil olarak Sevim’in iddialarına detaylı bir yanıt verdi. Belediye, 22 Ocak 2025’te yapılan kırmızı et alımı ihalesinin Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştiğini doğruladı. İhaleye katılan dört firmadan birinin geçici teminat mektubu eksikliği nedeniyle elendiği, en uygun teklifi veren Metpa Et ve Et Ürünleri’nin ise tüm evraklarının eksiksiz olduğu ve Kamu İhale Kurumu’ndan yasaklılık teyidi alındığı belirtildi.

İhale kapsamında alınacak ürünler şöyle sıralandı:

Kemikli Dana Kısa But: 40.000 kg

Kemiksiz Dana Kol Eti: 15.000 kg

Dana Bodigo: 6.600 kg

Dana Sucuk: 3.100 kg

Dana Karaciğer: 1.600 kg

Dana İşkembe: 350 kg

Dana Pastırma: 30 kg

Belediye, ürünlerin sözleşme süresince peyderpey teslim edileceğini ve fiyat farkı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca, Afyonlu firmaların ihalelere katılımına herhangi bir engel olmadığı, kamuoyunun yanıltıcı açıklamalara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.