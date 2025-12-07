Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon siyasi görüş fark etmeksizin tüm vatandaşların hayatını zorlaştırırken, Metropoll Araştırma tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı anketi, yurttaşların parti tercihlerinden bağımsız olarak asgari ücret konusunda hemfikir olduğunu ortaya çıkardı.

YURTTAŞLAR ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA BİRLEŞTİ

Yapılan anketin sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 75.5’i ‘Geçinemiyoruz’ dedi. Asgari ücrete ise en az yüzde 50 zam yapılarak 33 bin 150 TL seviyesinde olması istendi.

Araştırmaya parti tarafından bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 66’sı, CHP’lilerin yüzde 85’i, MHP’lilerin yüzde 68’i, İYİ Partililerin yüzde 77’si ve DEM Partililerin yüzde 82.4’ü bu talebe destek verdi. Parti tercihlerinden bağımsız olarak toplumun yüzde 75’i asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmasını talep etti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı ise, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) toplantıya davet etti fakat TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece masaya oturmayacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sene asgari ücrete yüzde 30 artış yapılmıştı ancak AKP iktidarının hedeflenen enflasyonu baz alarak daha düşük bir teklifte bulunması bekleniyor. TÜİK, kasım ayında aylık enflasyonu son 2,5 yılın en düşük seviyesine (aylık yüzde 0,87) indirdi; yıllık enflasyonu da yüzde 31,07’ye geriletti.