DEM heyeti ile AKP'nin görüşmesi gerçekleşti. DEM heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar yer alırken AKP'de Ömer Çelik ve Abdullah Güler heyeti ayakta karşıladı.

'TOPLUMSAL UZLAŞININ OLMASI GEREKİYOR'

Görüşme sonrası iki taraf basına açıklamalarda bulundu.

AKP'li Abdullah Güler, verimli görüşmeler olduğunu söylerken DEM heyetinde yer alan Pervin Buldan ise 'Çok verimli bir görüşme oldu. Önerilerimizi sunduk. İstişarelerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı.

DEM heyetinde yer alan bir diğer isim Mithat Sancar ise toplumsal uzlaşıya dikkat çekerek, "Sürecin geldiği aşamada fikir alışverişinde bulunduk. Hukuksal zemin için toplumsal uzlaşının olması gerekiyor. Meclis Başkanı ve Erdoğan ile bir görüşme planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. CHP ve Yeni Yol grubu bu heyette yer almamıştı.

İmralı tutanaklarından sadece 4 sayfalık bir özet yayınlanmıştı. Son olarak süreç, partililerin raporlaması ile sürüyor. DEM Parti, MHP ve Yeniden Refah dışında CHP'nin de TBMM Başkanlığı'na raporları sunmuştu. Dün ise AKP’nin 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan raporu da Meclis’e sunuldu.