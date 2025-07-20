AKP ile ilgili ‘o dönem sona erdi’ iddiası! Ankara kulisleri çalkalanıyor

Gazeteci Sedat Bozkurt, kısadalga.net adresinde kaleme aldığı “‘Trol dönemi’ sona erdi” başlıklı yazısında AKP'de trol döneminin sona erdiğini açıkladı.

Bozkurt yazısında, AKP’nin Kızılcahamam kampında AKP’nin Medya ve Tanıtım Başkanı Faruk Acar’ın trol döneminin bittiğini açıkladığını ifade etti.

AKP'DE TROL DÖNEMİ SONA ERDİ

Medya ve Tanıtım Başkanlığı’nın yaptığı çalıştayların katılımcılar tarafından çok beğenildiğini de aktaran Sedat Bozkurt, “Daha önceki ‘gazı kaçık kola’ tadında olan kamplardan çok farklıymış son değerlendirme toplantısı. Organizasyondan sunumlara kadar hemen hemen herkes çok memnun ayrılmış” ifadelerini kullandı.

Sedat Bozkurt’un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Trol meselesi hep iktidardaki AKP ile tartışıldı. Profesyonel ve sayıları binlerle ifade edilen troller “varlar mı yoklar mı?” üzerinden hep iddia olarak gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı döneminde Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı döneminde de Fahrettin Altun binlerce trol hesapları organize ettikleri ve yönettikleri ileri sürülerek hep eleştirildiler. (Bu tartışma bugün CHP’de de var. Tartışmayı aşan bazı tespitler de mevcut bu anlamda)

TROLLERİN SUYU KESİLİYOR

AKP’nin 32’nci geleneksel değerlendirme toplantısı geçtiğimiz hafta sonu Ankara Kızılcahamam’da yapıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı, Medya ve Tanıtım Başkanı Faruk Acar bu toplantıda açıkladı trol döneminin bittiğini. “Artık trol ve troliçelerin suyunu kesiyoruz, onların dönemi bitiyor” diyerek hem de. Bu bir anlamda bugüne kadar var olduklarını, dolaylı yoldan da olsa kabul anlamı da taşıyor. Partinin tezlerinin aktarılması için sayıları 3 binin üzerinde olan il, ilçe yöneticilerinin milletvekillerinin devreye sokulacağını söyleyen Acar, genel merkezin tezlerinin böylece daha “ciddiye” alınacak kaynaklardan halka ulaşacağını uzun uzun anlatmış. Kampın parlayan yıldızı Faruk Acar olunca bu doğal olarak daha önce aynı görevi üstlenenler açısından biraz can sıkıcı da olmuş.

Medya ve Tanıtım Başkanlığı’nın yaptığı çalıştaylar da katılımcılar tarafından çok beğenilmiş. Daha önceki “gazı kaçık kola” tadında olan kamplardan çok farklıymış son değerlendirme toplantısı. Organizasyondan sunumlara kadar hemen hemen herkes çok memnun ayrılmış."