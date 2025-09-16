AKP ile MHP'nin ağır topları birbirine girdi! Ünlü gazeteci şifreli konuşmaları çözdü... 17 kelimelik paylaşım bardağı taşırdı

Emniyet müdürlerindeki atamaların ardından yaşanan siyasi gerilim devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, emniyette uzun süredir beklenen il emniyet müdürleri kararnamesini çıkarması siyasi camiada büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü gazeteci Tolga Şardan ise bugünkü köşe yazısında Soylu'nun Devlet Bahçeli'yi aradığını 'kahramanların görevden çekildiği' söylediğini öne sürdü. Ali Yerlikaya’nın ise Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli ile kurduğu temasları duyduktan sonra 'kifayetsiz muhteris' paylaşımında bulunduğunu aktardı.

“YENİ BİR PARALEL YAPININ İZLERİ”

Geçtiğimiz günlerde 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 emniyet müdürü merkeze çekilmişti. Merkeze çekilenlerin ise MHP’li olması siyasi camiada büyük yankılara neden oldu. Öyle ki atamalar sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “yeni bir paralel yapının izleri” sözü dikkat çekmişti.

'KAHRAMANLARIN GÖREVDEN ÇEKİLDİĞİ'

Ünlü yazar Tolga Şardan ise MHP ile AKP arasındaki emniyet atamaları krizine dair şifreleri çözdü. Tolga Şardan, bugünkü yazısında kimi müdürlerin merkeze çekilmesi ve yer değiştirmesinin ardından eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Devlet Bahçeli'yi aradığını 'kahramanların görevden çekildiği' öne sürüldü.

Serdar Akinan'dan çarpıcı açıklama: Bahçeli ile fotoğrafa giren ya cezaevine ya...

YERLİKAYA’DAN: KİFAYETSİZ MUHTERİSMİŞ

Ali Yerlikaya ise, kararnamenin yayımlanmasından bir gece sonra X hesabından hedefi açıkça belirtilmeyen ilginç bir paylaşımı gündeme getirmişti. Ali Yerlikaya paylaşımında, "Bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANLARA SAHİP ÇIKAN İRADEYE SAHİP OLMAK”

Şardan, yazısında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in, sosyal medyadan yaptığı açıklamayı hatırlattı. Yerlikaya'nın sözlerinin ardından yapılan paylaşımda Özdemir, “İstatistik veriler paylaşmayı sözüm ona vazife gören anlayış yerine, kahramanlara sahip çıkan ve zafiyet oluşturmayan iradeye sahip olmak lazımdı” demişti.

YERLİKAYA’NIN HEDEFİNDEKİ SÜLEYMAN SOYLU MUYDU?

Yerlikaya’nın “kifayetsiz muhteris” diye tanımladığı kişini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğu gündeme gelmişti. Fakat Şardan, Yerlikaya’nın bu sözleri kime söylediğini İçişleri Bakanlığı kulislerinden edindiği bilgiyi paylaştı. İddiaya göre, bu sözlerin hedefinin Süleyman Soylu olduğu aktarıldı.

SOYLU DÖNEMİNDEKİ İSİMLER MERKEZE ÇEKİLDİ

Soylu döneminden kalan kimi isimlerin de doğrudan merkeze çekildiğini hatırlatan Şardan şunları söyledi:

"İddiaya göre halen AKP’de siyaset yapmaya devam eden Soylu, il emniyet müdürleri kararnamesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile temas kurdu. Bu temas kimilerine göre aracılar üzerinden gerçekleşti. Soylu, 'kahramanların görevden alındığı' görüşünü aktardı."