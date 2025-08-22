AKP isim ile Vali arasında kriz çıktı: Karşılıklı sert açıklamalar geldi

Batman’da kaçak yapıların yıkımı sonrası Vali Canalp ile AKP’li isim arasında tartışma çıktı. Tartışmada karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Batman’da Vali Ekrem Canalp ile AKP MYK Üyesi Murat Çiçek arasında kriz çıktı. Kentte kaçak olarak yapılan bungalovların yıkılması sonrası gelen karşılıklı açıklamalar dikkat çekti.

Vali Canalp kentteki kaçak yapıların yıkımı ile ilgili yaptığı açıklamada “Kaçak yapılaşma sadece bir imar ihlali değil, geleceğimizi yok eden toplu bir katliamdır. Daha önce yaptığımız yıkımlar gibi yeni yapılan hiçbir kaçak yapı da müsamaha görmeyecek" derken "Yenilerini yapmaya kalkışanlara açıkça söylüyorum, bunlara müteahhit demiyorum, sahtekâr, düzenbaz diyorum. Şeref ve haysiyetten yoksun kişiler" şeklinde konuştu.

Batman’da yerel basının paylaştığı bilgilere göre, Vali Canalp’ya yanıt AKP MYK Üyesi Murat Çiçek’ten geldi. Çiçek, Canalp’a tepki göstererek “Bireyler bilerek ya da bilmeyerek hukuka aykırı iş ve eylemler yapabiliyor. Bu durumda devletin görevi suçu önlemek, soruşturmak ve gerekirse idari yaptırımlar uygulamaktır. Ancak hiçbir makam sahibi, hele ki vali sıfatıyla, bireylere hakaret edemez.” İfadelerini kullandı.

Tartışmaya DEM Partili milletvekili Zeynep Oduncu da dahil olunca AKP’li Çiçek, bu sefer Vali Canalp’a destek vererek kaçak yapılarla mücadele konusunda arkasında olduğunu kaydetti.

Batman Valiliği ise tartışmalar devam ederken yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kaçak yapı müteahhitlerinin avukatlığını yapan bazı gazetecilere mesajımız nettir. Binlerce masum vatandaşı mağdur eden ve hâlâ yeni kaçak yapılar başlatmaya cesaret eden bu kaçakçılara karşı mücadelemiz sürecektir. Hiç kimse ne hukukun üstünlüğünü ne de kamu yararını koruma azmimizi durduramaz.”

