AKP İzmir İl Başkanı Saygılı'nın FETÖ soruşturması geçirdiği ortaya çıktı. Pensilvanya'ya gidip 4 gün kalmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla AKP İzmir İl Başkanlığı’na ataması yapılan Muhammet Bilal Saygılı'nın 2013'de Fethullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiği öğrenildi.

PENSİLVANYA'DA FETULLAH'IN DA KALDIĞI EVDE KALMIŞ

Birgün'de yer alan habere göre, gazeteci Can Özçelik, 2019 yılında yayımlanan “FETÖ Borsası” kitabında, Saygılı’nın FETÖ lideri Fethullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret ettiğini yazıyor.

Özçelik'in aktardığına göre, Pensilvanya’da dört gün geçiren Saygılı, ziyaretini şöyle anlatıyor:

“3-7 Ocak 2013 tarihleri arasında üç kişi Amerika Pensilvanya'ya gittik. Burada üç kişi Fethullah Gülen'in de kaldığı çiftlik evinde bize tahsis edilen müstakil evlerden bir tanesinin odasında kaldık. Burada kaldığımız süre içerisinde her sabah saat 04:00'te namaza kaldırıyorlardı. Daha sonra kahvaltı yapıyor, saat 09:00'da Fethullah Gülen geliyordu. Fethullah Gülen'in öğrencileri olan 'Mollalar' hadis ve tefsir dersi veriyordu. Bu dersler esnasında da Fethullah Gülen zaman zaman düşüncelerini ileterek onlara müdahale ediyordu."

DELİL YOK GEREKÇESİYLE TAKİPSİZLİK

Özçelik, ayrıca Saygılı hakkında açılan soruşturmada 'delil yok' denilerek takipsizlik kararı verildiğini belirtiyor.

Can Özçelik’in 17 Temmuz 2020'de kendi kitabından alıntı yaparak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"İzmir’de iş insanı Bilal Saygılı. Tarih: 2013 Ocak. Yer: ABD, Pensilvanya, FETÖ elebaşının çiftlik evi. Bilal Saygılı, Fetullah Gülen ile 4 gün geçiriyor. Hakkında açılan soruşturma sonunda 'Delil yok' denilerek takipsizlik kararı veriliyor."

CHP’Lİ SERTEL, MECLİS'E TAŞIMIŞ VE ERDOĞAN YİNE KANDIRILIYOR MU DİYE SORMUŞTU

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 22 Kasım 2019 yılında İzmir’de açtığı ve 30 milyon liraya mal olan camiyle ilgili bazı soruları, aynı gün Meclis'te yaptığı açıklama ile gündeme getirmişti. “FETÖ’cüler Cumhurbaşkanı’nı yine kandırmış olabilir" diyen Sertel, "Cumhurbaşkanı, Camiye ismini veren Bilal Saygılı ve onun babası Eflatun Saygılı’yı tanıyor mu? Geçmişlerini biliyor mu?” diye sormuştu.Camiyi yaptıran ve camiye ismini veren MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı’nın İzmir’de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını söyleyen Sertel, şöyle konuşmuştu:

”Ege Üniversitesi girişinde yer alan ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açılacak olan Cami’nin temelinden bitimine kadar FETÖ izleri mevcut. Ege Üniversitesi kampüs alanında yapılan caminin temeli; o günün rektörü, bugünün FETÖ firarisi Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun döneminde atılıyor. Yaklaşık 30 milyon liralık maliyeti üstlenen ve camiye ismini veren Bilal Saygılı ise 15 Temmuz darbe girişiminden önce ‘Himmet’ operasyonu ile FETÖ’den gözaltına alınıyor. Bilal Saygılı’nın babası Eflatun Saygılı’nın İzmir’de kurduğu Sondakika isimli gazete ise darbe girişiminden sonra FETÖ nedeniyle kapatılıyor. Gazetenin bağlı olduğu Saykar şirketinin hissedarlarından biri Mehmet Tahir Kocakurt. Tahir Kocakurt’un abisi FETÖ’nün dünya imamlarından Barbaros Kocakurt. Bu kişileri kazıdıkça altından hep FETÖ çıkıyor. Sözde FETÖ ile mücadele eden Cumhurbaşkanı da FETÖ ve FETÖ’cüler tarafından günahlarının kefareti için yapıldığı söylenen Cami’nin açılışını yapıyor. Ben merak ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bunları biliyor mu? Yoksa yine kandırılıyor mu?”

SERTEL’DEN BİLAL SAYGILI HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

CHP'li Sertel, Bilal Saygılı’ya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

Saygılı ise bu iddiaların ardından Sertel'e tazminat davası açmıştı. 25 Aralık 2020’de görülen duruşmada Bilal Saygılı’nın avukatı Faruk Öktem, “Müvekkilim FETÖ soruşturması geçirmiştir ama takipsizlik kararı verilmiştir. Takipsizlik kararı verilen bir kişi hakkında terör örgütü üyesi olduğunu iddia etmek hakaret ve iftira suçu oluşturur. Bu konunun sürekli gündemde olması müvekkilin mağduriyetini arttırmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.