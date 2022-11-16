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  • AKP Kadın Kolları Başkanı erkek dansöz oynatılmasını paylaştı sonra “AKP ile ilgisi yok” dedi. Yapıyorlar yapıyorlar son

AKP Kadın Kolları Başkanı erkek dansöz oynatılmasını paylaştı sonra “AKP ile ilgisi yok” dedi. Yapıyorlar yapıyorlar sonra inkar ediyorlar

İsraf ve şatafata kaçan görüntüleriyle sık sık tepki toplayan AKP Kadın Kolları son olarak erkek dansöz oynattıkları toplantıya ait görüntülerle gündeme geldi. AKP Ordu Kadın Kolları'dan yapılan açıklama ile görüntüler yalanlandı. Ancak paylaşımda görünen kullanıcı adı, AKP kadın kollarını ele verdi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:36
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AKP Kadın Kolları Başkanı erkek dansöz paylaşımı yaptı sonra AKP ile ilgisi yok dedi. Yapıyorlar yapıyorlar sonra inkar ediyorlar

AKP Kadın Kolları Başkanı erkek dansöz oynatılmasını paylaştı sonra “AKP ile ilgisi yok” dedi. Yapıyorlar yapıyorlar sonra inkar ediyorlar
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AKP Ordu Kadın Kollarının Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıya ait görüntüler AKP Korgan Kadın Kolları Başkanı Merve Acerbaş tarafından paylaşıldı. Görüntülerde erkek dansözün dansına eşlik eden AKP Kadın Kolları üyeleri dikkati çekti. Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından AKP Ordu Kadın Kolları'nın "YENİÇAĞ internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26 da yayınlanmış olan 'AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı' başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır." dediği açıklama ile görüntüler yalanlandı.

Açıklamada, AKP Korgan Kadın Kolları Başkanı Merve Acerbaş tarafından paylaşıldığı görünen video ile ilgili "AK Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa ilçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizi Kadın Kollarının düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur.” denildi.

AKP Ordu Kadın Kolları'nın, AKP Korgan Kadın Kolları Başkanı Merve Acerbaş tarafından paylaşılan erkek dansözlü toplantıya ait görüntülere ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:

“Yenicaggazetesi.com.tr (YENİÇAĞ) internet sitesinde 15 Kasım 2022 tarihinde saat 20.26 da yayınlanmış olan ‘AKP Kadın Kollarının eğlencesinde erkek dansöz oynatıldı’ başlıklı haber gerçek dışıdır ve iftiradır. Açıklamamız aşağıda sunuyoruz:

AÇIKLAMA

Söz konusu yazı, gerçek dışı iddialar öne sürerek kamuoyunu yanıltmakta ve maddi gerçeklik ile hiçbir surette bağdaşmamaktadır.

Ak Parti Kadın Kolları tarafından hiçbir şekilde böyle bir organizasyon düzenlenmemiştir. Bu organizasyonun Fatsa İlçesinde özel bir firma tarafından düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Partimizin Kadın Kollarının, düzenlenen bu organizasyonla herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki bu asılsız haberin, Ak Parti Kadın Kollarını hedef alarak, kötüniyetle yapıldığı açıkça ortadadır.

İlgili haber hakkında ayrıca yasal yollara başvuracağımızı bildiririz. Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur”

NE OLMUŞTU?

İsraf görüntüleriyle ve şatafatlı toplantılarıyla sık sık gündem olan AKP Kadın Kolları bu defa erkek dansöz oynattıkları görüntülerle gündeme geldi.

AKP Korgan Kadın Kolları Başkanı Merve Acerbaş’ın sosyal medyada paylaştığı videoda, AKP Ordu Kadın Kollarının Fatsa'da düzenledikleri 5 Kasım tarihli bir toplantıda erkek dansöz oynatmaları dikkat çekti.

Toplantı yapılan mekandaki erkek dansözün dansına eşlik eden AKP Kadın Kolları üyeleri bir ara masanın üzerine çıkarak dansını devam ettiren erkek dansözün kıvrak hareketlerine eşlik ettikleri görüldü.

"HEP KADIN DANSÖZ MÜ OLACAK"

Bazı türbanlı kadın kolları üyelerinin erkek dansözü kameraya aldığı ve fotoğraflarını çekerken, AKP Korgan Kadın Kolları Başkanı Merve Acerbaş’ın paylaştığı videoya “Hep kadın dansöz mü olacak” şeklinde düştüğü not dikkati çekti.

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