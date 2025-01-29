AKP Kadın Kolları Başkanlığı adayı belli oldu

Kaynak: İHA
AKP Kadın Kolları Başkanlığı adayı belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AKP Kadın Kolları Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'ın aday gösterildiğini duyurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "5 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle adayımız olarak İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Işık Ercan belirlenmiştir" dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Kandemir ayrıca "Kongremizde görevi devredecek olan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir'e bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyoruz. Partimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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