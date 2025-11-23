Sosyal medyadan yapılan skandal Atatürk paylaşımlarına yenisi eklendi. AKP İzmir'de Urla Kadın Kollarına mensup Serap Ergani 13 Kasım'da tepki çeken skandal bir Atatürk paylaşımı yaptı.

'HANİ YUNAN'I DENİZE DÖKMÜŞTÜ?'

Ergani paylaşımda, "Yunan lider Venizelos, 1934 yılında Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Hani Yunan'ı denize dökmüştü?" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma tepkiler sel gibi yağınca İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Dalkıran, Ergani ile kadın kolları arasında bir bağ kalmadığını duyurdu.

Dalkıran "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik asla kabul edilemez, partimizin temel ilke ve değerleriyle tamamen bağdaşmayan ifadelerde bulunan Urla Kadın Kolları mensubu Serap Ergani’nin istifası ivedilikle alınmış, Kadın Kollarımız ile bağı kesilmiştir.

AK Parti, kurulduğu günden bu yana milletimizin ortak değerlerine ve Cumhuriyetimizin kurucu liderlerine saygıyı temel ilke edinmiş bir siyasi harekettir.

Bu ilkeye aykırı tutum ve söylemlere asla müsamaha gösterilmeyeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.