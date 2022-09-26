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  • AKP’li vekil muhalefete “it kopuk” dedi. Vali Bey alkışladı

AKP’li vekil muhalefete “it kopuk” dedi. Vali Bey alkışladı

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Güvenç, muhalefete yönelik “İt, kopuk” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 16:51
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AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç muhalefete “it kopuk” dedi. Vali Bey alkışladı

AKP’li vekil muhalefete “it kopuk” dedi. Vali Bey alkışladı
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenlendi.

Festivalin açılış törenine katılan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç burada yaptığı konuşmada, “Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir. Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından alkışlanan bu sözleri tepki topladı.

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ'TAN TEPKİ

AKP’li Güvenç’in konuşmasındaki o anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç “Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini millet ittifakı adına misliyle sana iade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valinin o sözleri alkışlamasını da eleştiren Öztunç, “Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş valisine de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma” dedi.

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Sedat
26.09.2022 16:56
Anlat anlat heyecanlı oluyor, 500 milyar dolar dış borca, 13 milyon istilacıya kim neden oldu? Tek amacınız var cebinizi doldurmak. Eskiden valiler düzgün Türkçe konuşurdu bunlar kahve muhabbeti gibi  
 
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