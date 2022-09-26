AKP’li vekil muhalefete “it kopuk” dedi. Vali Bey alkışladı

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali düzenlendi.

Festivalin açılış törenine katılan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç burada yaptığı konuşmada, “Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir. Bu devlet ite kopuğa bırakılmaz” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından alkışlanan bu sözleri tepki topladı.

CHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZTUNÇ'TAN TEPKİ

AKP’li Güvenç’in konuşmasındaki o anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç “Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini millet ittifakı adına misliyle sana iade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valinin o sözleri alkışlamasını da eleştiren Öztunç, “Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş valisine de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma” dedi.