AKP kalesini yıktı. Vatandaşlar isyan etti

AKP'li Beyoğlu Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarını bu kez Fetihtepe Mahallesi'nde sürdürüyor. Eylül ayı sonuna kadar yıkımların resmi olarak bitirilmesi planlanan mahallede şimdi ise vatandaşların hak arayışı var. Yurttaşların iddiasına göre, projenin başından beri bölgeye sık sık giden belediye ekipleri mahalleliyi tehdit etti, projeye imza atmasını sağlamaya çalıştı.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, 8 Haziran’da alt yapıları kesilen evler, birer birer yıkılmaya başlandı. Yaklaşık üç aydır elektrik, su ve doğalgazın kesik olduğu mahallede yurttaşlar duşlarını dükkânlarda veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tesislerinde aldı. Kentsel dönüşüme karşı olmayan mahallelinin istediği ise haklarının verilmesi.

"DERNEK BAŞKANI BİLE BELEDİYENİN YANINA GEÇTİ"

Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşümle uğraşan yurttaşların avukatı Onur Cingil, “Fetihtepe de diğer rantsal dönüşüm alanları ile aynı kaderi yaşıyor. Bir sözleşme yok, bir proje yok, hakkaniyetli bir bölüşüm yok, düşük kira ve ölene kadar borçlanma var” dedi.

Yurttaşların tapulu yerlerini alıp haklarının tam olarak verilmediğini söyleyen Cingil, “100 metrekare yeriniz var, kafalarına göre 80 veya 60 metrekare veriyorlar. Bunu da 15-20 yıllık borçlanmayla yapıyorlar. Kira desteği olarak da 1950 TL veriyorlar. Bugün 6 bin TL’den daha az bir kiralık yer bulmak güç. Her ay kiralık yere 4 bin TL kira farkı verecek olan vatandaş zaten iki senede 100 bin TL eksiye düşüyor. Üstüne bir de tapulu yeri kendisine parayla satılıyor. Fetihtepe’de halk çok direndi ama kale maalesef içten fethedildi. Mücadele için kurulan dernek başkanı ve yönetimi bile belediyenin yanına geçti. Halkın yanında bir ben kaldım” diye konuştu.

"BİR KİŞİYE 30 POLİS"

- Zeynep Çiftçi: Başta bize zorla olmayacağını, yanımızda olacaklarını söylediler. Ancak söyledikleri gibi olmadı, süreç baskıyla ilerledi. Mahalleye çevik kuvvetle geldiler, bir kişiye 30 polis düştü. İnsanları mecbur bırakmak için altyapıları kestiler. Bu mu zorla olmayan hali? Bize marjinal dediler, örgüt dediler, bir sürü isim koydular. Ancak, karşımızdaki insanlara, bu kadar zorbalık yapanlara hiçbir isim koymadılar. Fetihtepe yalnız bırakıldı.

"AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ"

- Birsen Ardıç: Sekiz sene önce kentsel dönüşüm için bir toplantı yapıldı ve burada yaşayan insanların bir kısmı kabul etti. Bir parça simit ve peynire kendilerini feda ettiler. Sekiz sene sonra şimdi Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar geldi. Başta “Evinizi yapacağız, borç çıkmayacak” dedi. Bir buçuk sene sonra borç çıkardı. Biz burada silahlı kişiler tarafından tehdit edildik. Şu an 1950 TL veriyorlar. Depremden veya virüsten değil açlıktan öleceğiz, onların istediği de bu."

"SOKAKLARDA YATIYORUZ"

- Cemil Karataş: Kaç aydır altyapı yok. Sokaklarda yatıyor, yıkanıyoruz. Dört torunum var, onları yıkamak için sokaklarda ateş yakıp leğen koyuyoruz. Bazı arkadaşlarımız dükkânlarda yaşıyor, tuvalet ihtiyaçlarını camiye giderek görüyorlar. Ben de isterim ki evim yapılsın, temiz olsun. Ancak söyledikleri şeylerin garantisi yok. Bize güvenin diyorlar ama yarın gitseler yerine gelecek olan “Ben mi dedim sana? Sen işini garantiye almamışsın” demez mi? Sonuna kadar direneceğim.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

- Zeliha Büyükbaş: O kadar huzurumuzu kaçırdılar ki psikolojimiz bozuldu. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz ama sonuçta adaletli bir şekilde yapılması gerekiyor. Adalete inanabilseydik, bu kadar insan ayaklanmazdı.

Ben burada dükkân sahibiyim, sonrasında borç çıkartıyorlar. Çıkartılan fiyatları ödeyebilecek insanlar çok az. Buradaki insanlar emekli maaşlarıyla, hatta baba maaşlarıyla geçiniyorlar. Buraya geri dönebilecek miyiz ondan da emin değiliz.

"HESABINI VERECEKLER"

56 yıldır bölgede yaşadığını belirten Mustafa Çelik, “Bunca yıldır böyle bir şeyle karşılaşmadım. Gizli gizli gelerek altyapıyı kestiler. AKP buradan yüzde 80-85 civarında oy aldı ama o artık kalesini de yıktı. Zamanı gelince hesabını verecekler. Onlara gelince ne hâkim, ne de savcı var. Ancak, bize gelince bütün kanunları uyguluyorlar. Yasadışı yapıyorlar, rıza almıyorlar” dedi.