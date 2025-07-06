AKP kampa giriyor! Yeni planlamaları ortaya çıktı

AKP, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da kamp gerçekleştirecek. Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış ve kapanış konuşmalarını gerçekleştireceği kampa, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekilleri, bakanlar ve partinin kurucu üyeleri katılım gösterecek.

Şubat ayında gerçekleşen olağan kongreden sonra yenilenen teşkilatlarla toplanılacak kampta, 2028 seçimlerine yönelik yol haritası ortaya çıkarılacak. Hürriyet’te yer alan habere göre, sahadan gelen rapor, anket, öneri ve şikâyetlerin değerlendirileceği kampın, parti politikalarının şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.

ERDOĞAN KAPALI OTURUMLAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Ekonomi, güvenlik, eğitim, enerji, çevre, adalet, dış politika ve sağlık gibi başlıklarda bakanların sunum yapacağı kampta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapalı oturumlar gerçekleştireceği belirtiliyor. Öte yandan “Genel Merkez Çalışmaları” ve “TBMM Grup Çalışmaları” başlıklarında iki ayrı oturum planlanıyor.