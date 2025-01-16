AKP kan kaybediyor! Bu anket sonuçları Erdoğan’ı terletecek. 23 yıllık iktidarlık sona mı eriyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP kan kaybediyor! Bu anket sonuçları Erdoğan’ı terletecek. 23 yıllık iktidarlık sona mı eriyor?

ASAL Araştırma Şirketi vatandaşlara , "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Seçmenlerin verdiği cevap doğrultusunda CHP yüzde 31.9 ile birinci parti konumunda yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 29.6 ile AKP yer aldı. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise kararsız seçmenlerin yüzde 36.7 oranında olması.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşları zorlarken, asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zam ise beklentileri karşılamadı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından neredeyse tükettiğimiz her şeye yüzde 45 oranında zamlar gelmesi muhalefet tarafından erken seçim çağrılarının yapılmasına yol açtı.

Erken seçim çağrıları yükselirken anket şirketleri de olası bir erken seçime karşı vatandaşların nabzını yoklamaya devam ediyor.

ASAL Araştırma Şirketi, 10-14 Ocak tarihleri arasında 26 ilde oturan 1800 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Kararsızlar dağıtılmadan önce ankete yansıyan sonuçlarda CHP, yüzde 20.2 ortalama ile 1. Sırada yer alırken, 2. Sırada ise AKP yüzde 18.7 oy oranıyla yerini aldı.

İşte sonuçlar,

CHP: Yüzde 20.2

AKP: Yüzde 18.7

DEM Parti: Yüzde 6.1

MHP: Yüzde 5.6

İYİ Parti: Yüzde 2.8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.5

Zafer Partisi: Yüzde 2.3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0

Anahtar Parti: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 3.2

Kararsız / Oy Kullanmam: Yüzde 36.7

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ankete yansıyan sonuçlar ise şöyle:

CHP: Yüzde 31.9

AKP: Yüzde 29.6

DEM Parti: Yüzde 9.6

MHP: Yüzde 8.9

İYİ Parti: Yüzde 4.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.6

Anahtar Parti: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 5.1

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