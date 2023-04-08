AKP Kars İl Başkanı'ndan Karslılara ağır küfürler

Gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kars halkına ağır küfürler eden AKP İl Başkanı Çalkın'ın ses kaydı, sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşıldı.

TWITTER FENOMENİ DUYURDU

Twitter’da yaşanan olayı ses kaydıyla birlikte paylaşan ‘VartoLu’ isimli hesap, ses kaydının altına şu ifadeleri ekledi:

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, küfür ettiği Kars halkının hakkını savunmak için Milletvekili adayı olmuş! Ben bile bu kadar ironik olmadım. Ayrıca Erkan Kandemir ile Adem Taşkın arasında duygusal bir ilişki olduğu, daire alınıp verildiği Kars halkı tarafından bilinmekte!

Telefonla arayan ve isminin Hasan olduğu anlaşılan kişinin Kars’ta AKP İl Başkanlığı için anket yapıldığını ve İl Başkanının bundan haberi olup olmadığının sorulması üzerine Adem Çalkın’ın “Alsınlar bizi s.. Kars’ın gelmişini, geçmişini, geleceğini. Kars beni yedi bitirdi ya.” dediği duyuldu.

İl Başkanı Çalkın'ın ses kaydının devamında “Bizi burada eşek gibi çalıştırıyorlar. Millet manyak yapar o.. çocuklarına söylüyorum ben. Yapan o.. çocukları kimse.” dediği duyuluyor..