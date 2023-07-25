AKP ‘kazanılabilecek iller’ ve ‘kaybedilebilecek iller’ listesi yaptı. Özel planı Nuray Babacan ortaya çıkardı

CHP’de ‘değişim’ tartışmaları sürerken AKP’de yerel seçim çalışmaları hızlandı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, “AKP bir süreden beri, ‘kazanılabilecek iller’, ‘kaybedilebilecek iller’ listesi yaptığını yazdı.

“İSTANBUL VE ANKARA’YI KAZANMAYA DAHA YAKIN”

Parti içerisinde İstanbul ve Adana’nın kazanılmasına daha yakın bakıldığını aktaran Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Parti, hem genel seçim sonuçlarına ilişkin seçmen profili çıkarıyor, hem de il il yerel seçimlerin durumunu değerlendiriyor. En yüksek oy kaybı yüzde 16,6 ile Çankırı’da yaşandı. Bu ili yüzde 16,2’lik düşüşle Karabük, yüzde 16,1’lik oy kaybıyla Bingöl takip etti. AKP, büyükşehirlerde en çok oy kaybını Konya’da yaşadı. Oy oranı yüzde 59,4’ten 47,9’a düştü. Yapılan sunumlarda, AKP açısından eskiye kıyasla dezavantajlı olduğu iller arasına Elazığ, Yozgat, Tokat, Ardahan da girdi. Oy kaybının trajik olduğu belirtiliyor.” diye yazan Babacan, “Muhalefette olan Antalya ve Ankara belediyelerini almanın zor olacağı, Adana ve İstanbul’un kazanmaya daha yakın olduğu değerlendiriliyor. Balıkesir ve Denizli’nin kaybedilebileceği yorumları yapılıyor.”

İMAMOĞLU PLANI

Babacan AKP’nin İstanbul planı ile ilgili olarak ise şu bilgileri aktardı:

“Gelelim İstanbul planlarına. Daha önce ana başlıkla aktardığımız İstanbul çalışmalarında bu kez bakanlıklarında dâhil olacağı projeler gündeme getirildi. İstanbul için bir dizi öneri var. Örneğin, Aile Bakanlığı’nı, Çevre Bakanlığı’nı, Ulaştırma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklar olacak. Yani AKP, Ekrem İmamoğlu’nu cezalandırmak ve başarısız kılmak için reddettiği projelerin çoğunu, yerel seçim öncesinde merkezi hükümet marifetiyle yapmaya hazırlanıyor.”