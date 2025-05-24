AKP kolları sıvadı! Yeni anayasa için kritik hamle

Türkiye’de yeni anayasa tartışmaları zaman zaman alevlenirken, AKP cephesinden ‘Yeni Anayasa Çalıştayı’ hamlesi geldi. Çalıştayda 4 soruya cevap aranırken, yazılı açıklamayla kamuoyuna bir bilgilendirme yapıldı.

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştay, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlığında toplandı.

4 SORU SORULDU

AKP’den yapılan yazılı açıklamada, "Yeni anayasada yasama ve yürütme organları nasıl düzenlenmeli? Yasama ve yürütme organların kuruluşu, görev ve yetkileri nasıl belirlenmeli? Yasama ve yürütme organlarının karşılıklı ilişkileri nasıl düzenlenmeli? ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7 yıla yaklaşan pratiğine ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?" başlıklarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak bundan sonraki süreçte de bu çalıştay dizisine devam edecek, toplumun farklı kesimleri ve uzmanları ile bir araya gelerek, yeni anayasadan beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz” denildi.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI YAPTI

Siyasi partilere çağrıda bulunan AKP’li Hayati Yazıcı ise şunları kaydetti:

"Gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni, sivil ve demokratik bir anayasa ile taçlandıralım. Bu doğrultuda TBMM çatısı altında temsil edilen tüm siyasi partilere düşen görev yeni ve sivil anayasa konusunu günlük siyasi mülahazaların önüne koymaktır. Toplumsal mutabakat zemininde siyasi partilerimizin desteğiyle milletimizi, ülkemizi yeni anayasaya kavuşturmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin kendisini bulacağı bir anayasa yapmak en büyük arzumuzdur.

AK Parti olarak halkta başlayan ve yine halkta bitecek bir yöntemle anayasa yapılmasını öneriyoruz. Daha önceki üç çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. Dördüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz."