AKP kongreye gidiyor. Erdoğan imzaladı

AKP MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. Erdoğan başkanlığında bugün yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi kongre takvimi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda, partiyi kongreye götürecek kararı imzaladı.

BÜYÜK KONGRE 2025 MAYIS’TA

Edinilen bilgilere göre, toplantıda Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili yapacağı sunumda, bu sürece ilişkin yürütülecek takvimi sunacak. Planlanan kongre takvimine göre, eylül ayının son haftası ya da ekim ayının başında mahalle ve köylerde delege seçimleri olacak. Kasım başında nüfusu 5 binin üzerindeki beldeler ve ilçelerin kongreleri yapılacak. Yeni yılın başında il kongrelerinin yapılması planlanırken, 8. Olağan Büyük Kongre’nin ise mayıs ayında olacağı dile getiriliyor.