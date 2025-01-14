AKP kulisleri bu anketle çalkalanıyor! Saray'ın sır gibi sakladığı anket yayınlandı

Siyasette son yaşanan gelişmeler, seçim anketlerine yansıması devam ediyor. Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin son anketinde “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna katılımcılar yanıtladı. Ankette AKP ile CHP arasında farkın kapandığı görüldü. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, emeklilere sadece enflasyon farkının yatırılmasından sonra yapılan anketler AKP ile CHP arasındaki yaklaşık 3 puanlık farkın kapandığını ortaya çıkardı. Kulislerde seçmenin AKP'nin yaptığı zamlara tepki gösteridiği belirtiliyor.

Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, kararsızların oy oranına dikkat çekerken, kararsızların dağılmasından sonra AKP yüzde 31.4, CHP yüzde 30.9 oy oranı aldığı görüldü.

ZAFER PARTİSİ’NDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ ve son yaşanan gelişmelerin Zafer Partisi’ne yaradığı görüldü. Zafer Partisi 4,5 oy oranı alması dikkat çekti. MHP ise yüzde 10 barajını geçemezken, 8,4 ile DEM’in gerisinde kaldı. DEM Parti ise yüzde 9.5 oldu. İYİ Parti ise yüzde 3.6 oy oranında kaydedildi.

ARADAKİ FARK KAPANDI

AKP ile CHP arasındaki oy oranı farkının ise kapandı. Nefes kesen yarışa ilişkin, Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Derya Kömürcü, kararsızların oy oranına dikkati çekti. Kömürcü’nün aktardığına göre, "Kararsızların yaklaşık dörtte birinin yakın hissettiği AKP, beşte birinin yakın hissettiği parti de CHP. Bu sebeple iki parti neredeyse kafa kafaya.” dedi.

ANKET SONUÇLARI

Söz konusu Yöneylem anketinde partilerin oy oranı “kararsızlar dağıtılmadan önce” şu şekilde: AKP: Yüzde 24.9 - CHP: Yüzde 24.5 - DEM Parti: 7.6 - MHP: Yüzde 6.7 - İYİ Parti: Yüzde 2.9

Kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo da şöyle oldu; AKP: Yüzde 31.4 - CHP: Yüzde 30.9 - MHP: Yüzde 8.4 - DEM Parti: Yüzde 9.5 - İYİ Parti: Yüzde 3.6