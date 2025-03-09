AKP kulisleri çalkalanıyor! DEM Parti iddiası ortalığı karıştıracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik çağırısıyla başlayan süreç PKK elebaşı Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı ypamasıyla devam ediyor.

Bahçeli'nin çıkışından sonra Öcalan ile DEM Parti heyeti arasında görüşmeler başlamış ve PKK'ya silah bırakmaları için çağrıda bulunmuştu. PKK ise Öcalan'ın bu çağrısını olumlu karşılamıştı.

"DEM PARTİ ANA MUHALEFET PARTİSİ OLABİLİR" İDDİASI

AKP’li üst düzey isimlere göre, DEM Parti’nin merkezi siyasete entegre olma isteği, PKK’nin silah bırakmasıyla "terör yükünden kurtulmasını" sağlayabilir.

Gazete Duvar'daki habere göre, 2015 seçimlerinde Selahattin Demirtaş liderliğinde HDP’nin elde ettiği 80 milletvekilini hatırlatan bir siyasi, o dönemde farklı bir siyasi pozisyon alınması halinde HDP’nin ana muhalefet partisi olabileceğini iddia etti. Bugün CHP’nin iç sorunlarla boğuştuğunu ifade eden yetkili, DEM Parti’nin doğru adımlar atması halinde ana muhalefet olma potansiyeli taşıdığını iddia etti.

AKP cephesinden gelen yorumlara göre, DEM Parti son seçimlerde kurduğu ittifaklar sebebiyle bağımsız hareket etme kabiliyetini kaybetme ve tabanını başka partilere kaptırma riskiyle karşı karşıya. Fakat bu süreçte "Türkiye partisi" olma yolunda önemli bir adım atabilir.