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Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı

Ocak ayında asgari ücretin ne kadar zamlanacağına ilişkin iktidar kulislerinde konuşulan son rakamlar ortaya açıktı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:38
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AKP kulislerin konuşulan asgari ücret rakamı ortaya çıktı. Asgari cüret ne kadar zamlanacak?

Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
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Hayat pahalılığı devam ederken milyonlarca emekçinin gözü ocak ayında. Herkes asgari ücret komisyonu toplantısında çıkacak kararı bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda da devam eden bütçe görüşmelerinde ana gündem maddelerinden biri de asgari ücretti.

AKP kulislerinde asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması beklentisi olduğu belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde 5 farklı rakam telaffuz ediliyor.

Bunlar;

- 8 bin,

- 8 bin 100,

- 8 bin 150,

- 8 bin 250 ve

8 bin 300 lira.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamasında, 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçlarına göre "işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin 7 bin 845 lira olduğu" belirtilmişti.

CHP “EN AZ 10.128 TL OLMALIDIR" DEDİ.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 2023 asgari ücret teklifine ilişkin; "Hem yılın ilk 6 ayında eksik verilen zam hem de bu yılın ikinci yarısında şimdiye kadar enflasyon karşısında asgari ücretlinin kaybı hem de yıl sonunda enflasyon beklentisiyle son çeyrek büyüme dikkate alındığında partimiz adına 2023 yılı asgari ücret teklifimiz en az 10.128 TL olmalıdır" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TRT Haber’de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK-İŞ: "7 BİN 785 LİRA KIRMIZI ÇİZGİ"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, 7 bin 785 liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini belirtti. "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor" dedi.

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merdanoğlu
11.12.2022 11:45
piyasada hiç bir ürün bu ücret ayarlamasından sonra artmayacaksa makul ama her şey elbette artacağından değişen hiç bir şey olmayacak yine 5500 tl alıyor gibi belki daha da yetersiz bir para olacak  
 
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