AKP kulislerinde konuşulanlar açıklandı... Herkesin beklediği karar Meclis'e geliyor 'Erdoğan' detayı dikkat çekti

Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, İmralı sürecine ilişkin “İktidar, Erdoğan’ın adaylığının yolunu açacak anayasa değişikliği için yeterli milletvekili sayısını bulmak için süreci başlattı" şeklindeki yorumlara çarpıcı bir açıklamada bulundu. Ağırdır, “AK Parti o kararı meclise getirecek ve ne gün ihtiyaç duyarsa CHP dahil herkes elini kaldıracak. Erken seçim kararı alınacak, Tayyip Bey de aday olacak" dedi.

“AK PARTİ O KARARI MECLİSE GETİRECEK TAYYİP BEY DE ADAY OLACAK”

Bahçeli ile başlayan teröristbaşı Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı pek çok kesim tarafından "İktidar, Erdoğan’ın adaylığının yolunu açacak anayasa değişikliği için yeterli milletvekili sayısını bulmak için süreci başlattı" yorumları yapılıyor. Bu yorumlara ilişkin, Veri Enstitüsü'nün kurucusu araştırmacı-yazar Bekir Ağırdır, "Bunun için artık Dem’in oyuna falan ihtiyacı yok Tayyip Bey’in. Artık 'Cumhurbaşkanı üçüncü kere aday olamaz' lafı yok. Herkes kabullendi. AK Parti o kararı meclise getirecek ve ne gün ihtiyaç duyarsa CHP dahil herkes elini kaldıracak. Erken seçim kararı alınacak, Tayyip Bey de aday olacak" dedi.

ERDOĞAN İÇİN İKİ YOL VAR

2018’de yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasa hükümleri, bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği hükümde yer alıyor. Erdoğan’ın yeniden adaylığı için birinci yol, anayasanın 101. maddesindeki “iki dönem kuralı”nın kaldırılması ikinci yol erken seçim kararı alınması gerekiyor. Ancak AKP ve MHP’nin şu andaki sandalye sayısı anayasa değişikliği ve erken seçim için yeterli değil. Anayasa değişikliğinin referandum koşullu kabulü için 360, doğrudan kabulü için de en az 400 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Erken seçim için ise 360 vekilin kabulü gerekiyor. Cumhur İttifakı’nda yer alan AKP, MHP, DSP ve HÜDA-PAR’ın milletvekili sayısı, AKP’li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un oy hakkı olmadığı dikkate alındığında 324’de kalıyor.