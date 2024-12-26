AKP kulislerinden emeklilerin zammı sızdı. Son söz Erdoğan'da

Ay sonunu değil ayın ortasını bile getiremeyen emeklilerin, gözü kulağı kendilerine yapılacak zam oranında. AKP kulislerinde emekliye sadece enflasyon farkı verileceği seyyanen zammın yapılmayacağı konuşuluyor. Bu oranın da ayın 3'ünde açıklanacak aylık enflasyon oranıyla birlikte yüzde 16-18 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkı haricinde zam yapıp yapmayacağı 2 dudağının arasında.

Sadaka gibi zamla ölüm fermanlarının açıklanacağını söyleyen bir emekli "Asgari ücretliler kan ağlıyor. Biz ise ölmüşüz de ağlayanımız yok. Bana kimse dinden imandan bahsetmesin. Param olmadığı için yatağa aç giriyorum. Sokakta hesap yapmaktan 1 çay içemiyorum. Seçim yakın olsa bu rakamların 2 katı konuşulurdu" dedi.

Aylık enflasyon oranları, Temmuz'da yüzde 3,32, Ağustos'ta 2,47, Eylül'de 2,97, Ekim'de 2,88 ve Kasım'da yüzde 2,24 olarak açıklandı. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyon verisi, 2025 yılında geçerli olacak maaş zammını netleştirecek.

En düşük emekli maaşı Temmuz 2024 itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Ancak enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını doğrudan etkilemiyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis'ten yeni bir düzenleme bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük maaşı alan emekliler için çalışmalar yapılacağını belirtti. Yılmaz, "En temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır" diyerek, bu konuda gerekli mekanizmaların çalışacağını ifade etti.

Enflasyonun yüzde 2 gelmesi durumunda, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkacak ve memur ile emekli zammı yüzde 6,24 oranında belirlenecek. Eğer enflasyon yüzde 2,5 olursa, bu oran yüzde 17,43'e yükselecek ve zam yüzde 6,76 olacak.

Bu senaryolara göre, en düşük memur maaşı yüzde 12-13 arasında bir artışla 43 bin 878 liradan 44 bin 270 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 19 bin 697 liradan 19 bin 873 liraya çıkabilir.

Bu gelişmeler, memur ve emeklilerin maaşlarında yaşanacak değişiklikler için kritik öneme sahip. 2025 yılı maaş zammı için Aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor.