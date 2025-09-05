AKP kurmaylarının en büyük korkusu sızdırıldı! Aralarında çok gizli toplantı yaptılar... Erdoğan'ın ruhu bile duymadı...

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptalinin ardından göreve kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi il binasına gidecek. Siyasette son yaşanan gelişmelerde AKP içerisinde neler yaşandığı ise merak konusu oldu. Ünlü gazeteci Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında iptal kararında AKP’nin MYK toplantısında kurmaylar tarafından neler konuşulduğunu kaleme aldı. AKP’li bir kurmay, CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından etkisiz hale getirmesinin, Özgür Özel ve arkadaşlarını yeni parti kurmaya zorlayacağını, bu durumun iktidar için diğer seçeneklerden çok daha kötü sonuçları olacağını iddia ediyor. Bunun sonuçlarının seçimde görüleceğini ve kaybedenin Cumhur İttifakı olacağı yorumları yapılıyor.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. Tekin pazartesi günü ekibiyle beraber il binasına gidecek. CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.

KURULTAY DAVASININ SONUCUNU DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAMLE YAPILDI

Siyasette yaşanan kulis konuşmaları ise gündeme gelmeye başladı. Ünlü gazeteci Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında iptal kararının ardından AKP’nin MYK toplantısında bu konunun konuşulmadığını ancak AKP kurmaylarının kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeleri aktardı. Babacan, bir kısmın operasyonu ‘beklenmedik’ bulduğunu söylerken, 15 Eylül’deki CHP Büyük Kongre davasının sonucunu değiştirmek için hamle yapıldığını kabul ettiklerini öne sürdü.

“MAHKEMENİN KONUSU DEĞİLDİR”

15 Eylül’de mahkemeden beklenen "mahkemenin konusu değildir” kararını değiştirmek amacı taşıdığı yorumları yapıldı. Bunun kime faydası olacağına konusunda ise AKP’liler pek de ikna olmadığını dile getiren Babacan, “Bir kısmı son noktada bunun zararını kendilerinin göreceğini düşünürken, bazıları Erdoğan-Bahçeli ikilisinin kendilerini kazançlı çıkaracağını umuyor” dedi.

“KAYBEDENİN CUMHUR İTTİFAKI OLACAĞI YORUMLARI İLGİNÇ”

AKP’li bir kurmayın daha ilginç bir yorumunu da paylaşan Babacan, “CHP’nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından etkisiz hale getirmesinin, Özgür Özel ve arkadaşlarını yeni parti kurmaya zorlayacağını, bu durumun iktidar için diğer seçeneklerden çok daha kötü sonuçları olacağını dile getiriyorlar. Mağdur edilen, yaşam hakkı verilmeyen dinamik ve mücadeleci bir grubun temiz sayfa açarak, yeni bir başlangıç yapmasının sonuçlarının seçimde görüleceğini ve kaybedenin Cumhur İttifakı olacağı yorumları ilginç” sözleri gündeme damga vuracak.

