AKP kurucusu eski Bakan iktidarı topa tuttu: Türkiye'yi iyi noktada görmüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanması üzerine toplumda büyük tepkilere neden oldu.

Vatandaşların ekonomide yaşadığı ağır tablo ile birlikte seçme ve seçilme hakkının gaspı infial yarattı.

Son süreçte yaşanan bu gelişmeler her kesimden eleştirin odağı oldu.

"TÜRKİYE'Yİ HİÇ İYİ BİR NOKTADA GÖRMÜYORUM"

AKP'nin kurucularından ve eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sözcü TV'de gündemi değerlendirdi.

Çelik, "Özellikle kendi mahalleme söylüyorum. Biz Ahmet'i, Mehmet'i tartışırken esası, özü, sistemi tartışmıyoruz. Gücü elinde bulunduran kendi haklı kabul ediyor. Haklı olan güçlü olmalıdır, güçlü olan kendini haklı kabul etmemelidir. Geldiğimiz noktada Türkiye'yi hiç iyi bir noktada görmüyorum" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A YASAK GETİRİLDİ, ŞİDDETLİ TEPKİ GÖSTERDİM"

Çelik, "Bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmamalıyız. 1998'de sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yasak getirildi. Belediye başkanlığı düşürüldü ve hapishaneye gönderildi. Ben o gün Doğru Yol Partisi'ndeydi, şiddetli tepki gösterdim. Aynı partide olmamıza rağmen haksız ve hukuksuz buldum. Türkiye'deki temel problem şudur, haksızlık bize yapıldığında sesimiz çıkıyor" dedi.

"İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Çelik, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması kabul edilebilir değil, protesto hakkının elden alınması telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Unutulmamalıdır ki AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün sayın Erdoğan ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlış. Halkın iradesiyle bilek güreşi yapılmaz" dedi.

"GÖSTERİLERİ HAKLI VE DEMOKRATİK BULUYORUM"

Çelik, "Bugün CHP'li arkadaşların sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve kendisinin de hapse atılmasına itiraz etmeleri, protesto gösterileri yapmalarını ben son derece haklı ve demokratik buluyorum" ifadelerini kullandı.