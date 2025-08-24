AKP-MHP arasındaki kavganın perde arkasını anlattı! “Halkın payına buradan huzur düşmez”

Gazeteci Bahadır Özgür, katıldığı bir televizyon programında AKP ile MHP arasında yaşandığı iddia edilen gerilimi değerlendirdi. Özgür, bu çatışmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası üzerinden görünür hale geldiğini ancak asıl nedenin çok daha derin olduğunu belirterek “Bu çatışmaları rejimin doğal karakteri olarak görmeliyiz” dedi. Özgür, Cumhur İttifakı’nın sevgi ya da ortak dava temelinde değil, çıkar ilişkileri üzerine kurulduğunu ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin rejimin mimarı olduğunu söyleyen Özgür, Bahçeli’nin geçmişteki siyasi dönüşüm anlarında hep belirleyici rol oynadığını hatırlattı.

Özgür, iktidar içindeki bu çatışma rejimi düzeltmeye yönelik değil; rejimin hangi yolla konsolide edileceğine dair bir mücadele olduğunu bu nedenle toplumun ya da muhalefetin bu gerilimden fayda sağlamasının mümkün olmadığını öne süren Özgür, “Buradan halkın payına huzur düşmez” dedi.

Yargı alanında sıkça görülen bu tür çatışmaların, siyasi klikler ve çıkar grupları arasındaki güç mücadelesinin tezahürü olduğunu belirten Bahadır Özgür şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı'nın mimarı hatta bu rejimin mimarı Bahçeli’dir. Bunun inşa eden, bunu inşa ederken de güçlü bir muhalefet partisi olabilecekken ondan vazgeçip bir iktidar ortağı olmayı yani devlet bürokrasisinde bir pay almaya yönelmiş. İktidar olabilecekken diyorum. Çünkü bu çok önemli ve bunu ilk defa yapmadı. Bahçeli biraz daha geriye gidersek Türkiye'nin keskin dönüşlerinin olduğu ve birtakım siyasi, iktisadi rejimde bir takım değişikliklerin olduğu kritik aşamalarda devreye girmiştir. 1999, 2014, 2015, 2017, 2018 gibi mesela başkanlık rejimi Bahçeli'nin yolunu açmasıyla kuruldu yoksa asla kurulamayacaktı. Dolayısıyla Bahçeli ile Erdoğan arasında ya da AKP ile MHP arasında ve bunun etrafında örülü güç ilişkiler çıkar ağları, zümreler bunlar arasında bir gerilim, çatışma var. Karakter olarak sevgiyle kurulmuş bir ittifak değil birbirlerine sevgiyle, saygıyla, davayla bağlı ittifak değil. Ama bu çatışma, iktidar yanlış gidiyor. Bu rejim yanlış işliyor. Biz bunu düzeltelim çatışması değil. Yani buradan halkın payına huzur düşmez. Bu çatışmada aksine huzursuzluk düşer.

DÜĞÜMÜN OLDUĞU YERE BAKARAK İŞİ ÇÖZEMİYORUZ

Çatışmanın nedeninin ne olduğunu da anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu yeni çatışma yani iktidar içindeki en azından sözde de olsa açıklamalarda da olsa bu sert bazı mesajlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının üzerinden çıktı ama bu davayla ilgili değil. Ben burada bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. Yani İBB soruşturması yüzünden gerçekleşmiyor bu açıklamalar. Sadece bugün o düğüm İBB borsası ya da İBB davası zemininde gerçekleşiyor. Dün başka bir alanda gerçekleşiyordu. Ondan önceki yıllarda başka bir alandaydı. Dolayısıyla düğümün olduğu yere bakarak işi çözemiyoruz. Mesela Bahçeli ya bu IBB davası yanlış, davayı kapatın adil olun demiyor, uzatmayın diyor. Basıyorsan cezayı ver, basmıyorsan yani bir an önce bitir bunu kapat ki başka türlü işlerimiz var diyor. Kavga buradan çıkıyor ama bu İBB meselesi ya da hukuk değil. O yüzden iktidar içindeki bu çatışma bir gerçek ama bunun iktidar içinde kaldığını, buradan toplumun muhalefetin faydalanabileceği bir imkan çıkacağını düşünmenin hayal olduğunu düşünüyorum. Yani bu çatışmaları bu rejimin işleyişinin doğal bir karakteri olarak görmemiz lazım. Bunlar başka başka hesapların, rejim şu yoldan mı konsolide olsun, bu yoldan mı olsun ya da şu politikada şunu mu uygulasın ya da bu politikada bunu mu uygulasın tercihi çerçevesinde gerçekleşen bir çatışmadır. Yoksa şöyle bir çatışma değil. Bu rejim yürümüyor biz parlamenter rejime dönelim ya da bu rejim yürümüyor biz seçime gidelim çatışması değil. Yani birbirini iktidardan indirmeye dönük bir çatışma olmadığı kanaatindeyim. Şunu da söyleyeyim, bu tür çatışmaları daha çok biz yargı alanında görüyoruz. Bu da uzun yıllardır gerçekleşen bir şey. Yani ne zaman siyasette, kliklerde, çıkar gruplarının arasında bir itişme, bir güç mücadelesi olsa bunun tezahür ettiği alan, büründüğü kılıf yargıda bir dava oluyor, bir soruşturma oluyor. Ama o soruşturmanın hiçbiri sonuçlanmıyor.