Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin Erdoğan mitinginde kullanılması büyük tepki çekmişti.

AKP'li belediye miting sonrası başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Tartışma, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın miting öncesi bir otobüse asılan AKP - MHP bayrakları önünde poz vermesiyle başlamıştı.

Bu ve benzeri görüntüler sosyal medyada "vatandaşların vergisiyle alınan belediye otobüsleri, AKP bayraklarıyla dolaştırılıyor", "kamu kaynaklarını siyasete alet ediyorsunuz" gibi eleştirilere neden olmuştu.

Büyükşehir'in açıklamasında söz konusu süreçte toplu ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ve aynı gün düzenlenen Bilim Festivali için de ek sefer düzenlendiği ifade edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı için ise, pazar günleri hizmette bulunmayan (yatışta olan) araçlarımızdan uygun olanlarla destek sağlanmıştır.

PANKARTLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında yer alan, belediye otobüslerine asılan pankartlarla ilgili olarak gerekli inceleme ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklamayı saygılarımızla sunarız.