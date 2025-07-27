“AKP-MHP-DEM Meclis'te suç ortağı arıyor”

Eski Danıştay Başkanvekili Tansel Çölaşan, AKP-MHP-DEM ortaklığının Meclis’te kurmayı planladığı anayasa komisyonuna sert tepki gösterdi. Çölaşan, bu komisyonun görünürde anayasa değişikliği için yol haritası çizmek amacıyla kurulsa da, gerçekte Cumhuriyetin üniter yapısını federatif bir modele dönüştürme hedefi taşıdığını öne sürdü.

Tansel Çölaşan

Tansel Çölaşan’ın yazısı şöyle:

ÇOĞUNLUK OLMAK ONLARI MEŞRU KILMAYACAK

Kurulmak istenen komisyonda partiler milletvekili sayılarına göre temsil edileceklermiş.

Bir anayasa düşünün... Bu Anayasa yürürlükte iken, görünürde bazı maddelerinin değişikliği için yol haritası çizmek üzere bir komisyon kurulabilir. Ama Anayasasının doğrudan kurucu iradesini ortadan kaldırmak için, çalışıyorlar, açık söyleyelim; Cumhuriyetin üniter devlet yapısını, içinde Kürt federe devletinin yer alacağı bir federasyona çevirmek üzere bir komisyon oluşturup yol haritası çizmeye çalışmak, milleti aptal yerine koymak bir yana, cumhuriyeti bir terör örgütü karşısında egemen bir devlet olmaktan çıkartmak, ayrıca dolanarak mevcut anayasayı ihlal etmektir.

DEM takımı açıktan, komisyonun alacağı kararların önce yasalarda sonra da anayasada yapılacak değişikliklerle hayata geçirilmesini İstiyor.

Komisyon, yol haritasında atılacak adımların hayata geçmesi için gerekli yasa önerilerini de yapacakmış.

Meclis’te kuzu kuzu “102 yllık parantezi” kapatacak yasaları çıkaracak ve tabii ki Erdoğan’a sınırsız başkanlığı da ödül olarak verecek!

Rüya gibi… Uyanınca kâbus olacak.

Laik demokratik bir ulus/ üniter devlet olan Cumhuriyete karşı açıktan SUÇ işlenmekte. Yasalarla ya da Anayasa hükümleriyle oynamanın, herkesin gördüğü tehlikeyi cambaza bak kafasıyla halka yutturmaya çalışmanın bedeli ağır olur.

Sıkıysa Alavere /dalavere yapmadan, halka doğrudan bölünmeyi istiyor musunuz diye sorsanıza!

Türk- Kürt milletin vereceği cevabı tahmin edersiniz... Yiyeceğiniz okkalı tokadı bildiğiniz için kapalı kapılar ardında hikâyeler yazmaya kalkıyorsunuz. Anayasayı hem usülden hem esastan ihlal ediyorsunuz...

Suç işliyorsunuz!