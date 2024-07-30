AKP-MHP hattı fena karıştı. Tuğrul Türkeş'i yerden yere vuran sözler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Parkı Davası'nda tutuklu olarak yargılanan Osman Kavala'yı ziyaret etme isteğine sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eleştirilerde bulunan Büyükataman, Türkeş’i soy ismini taşıyamamakla suçladı.

"Türkeş soyadına yakışmayan duruşsuzluğu ile tanıdığımız Tuğrul bey şimdi de Sorosçu Kavala’ya el uzatmış” diyen Büyükataman, “Suçu kesinleşmiş bir haine sahip çıkmayı kendine vazife edinerek Türk yargısını hedef almıştır” ifadelerini kullandı.

İsmet Büyükataman

Türkeş'in ziyarete tek mi gideceksiniz sorusuna verdiği "Kimle gideyim? Feti Yıldız’la mı gideyim" cevabı hakkında da konuşan Büyükataman, “Genel Başkan yardımcımız Feti Yıldız’ın adını geçirme hadsizliğinde bulunmuş, düştüğü zillet çukurundan ar etmediğini ve ciddiyetsizliğini bir kez daha göstermiştir” dedi.



Feti Yıldız’ın dava arkadaşları olduğunun altını çizen Büyükataman, “Milliyetçi-Ülkücü Hareketin şerefli bir mensubudur. Tuğrul beyin çıktığı bu karanlık yolda, rotasını kimlerin çizdiği belli olmayan bu istikamette hiçbir Ülkücünün kendisine eşlik etmesi mizah konusu bile olamayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tuğrul Türkeş

"ZİYARETE CHP VE DEM İLE GİTSİN"



Açıklamasında Türkeş’e gözdağı da veren Büyükataman, MHP’yi ve parti üyelerinin isimlerinin ağzına almama konusunda uyardı. CHP ve DEM Parti’ye de göndermelerde bulunan Büyükataman, Türkeş’in ziyarete bu partililerle beraber gitmesi gerektiğini vurguladı.

İsmet Büyükataman, açıklamasının sonunda “Ayrıca bir sonraki ziyaretini Edirne F TİPİ Cezaevine yapıp yapmayacağı da merak konusudur!” dedi.

İsmet Büyükataman'ın açıklamasının tamamı

MHP’DEN ART ARDA TEPKİ



Geçtiğimiz haftalarda Tuğrul Türkeş'in cezaevindeki iş insanı Osman Kavala'yı ziyaret edeceği yönündeki açıklamasına MHP cephesinin büyük tepkisini çekmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Türkeş’e eleştirilerde bulunmuştu:

“Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar" diyen Özdemir, Kavala'ya ilişkin "Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye'nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.





TÜRKEŞ KAVALA İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Kavala ziyaretine ilişkin tarih veren Türkeş, bu hafta sonu görüşmeyi hedeflediğini belirterek, "En geç 10 gün içinde” dedi.