AKP milletvekiline deprem konutu çıktı. Açıklama yapıp kendini savundu

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yıkılan binlerce ev yerine TOKİ’nin yaptığı deprem konutları sahiplerini buldu. Şanlıurfa’da yapılan konutlar 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende sahiplerini buldu. Açıklanan kura sonuçlarındaki bir ayrıntı dikkat çekti.

Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazanan isimlerden birinin AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı olduğu ortaya çıktı. Kura çekimi sonrası ortaya çıkan ayrıntı sosyal medyada büyük tepki çekti.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

AKP’li Yazmacı gelen tepkiler sonrası kendini savundu. Yazmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem felaketinde kendisinin de evinin yıkıldığını ve sonrasında TOKİ’ye başvurduğunu söyledi. Yazmacı, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle ev sahibi olduğunu belirtti.

Yazmacı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Asrın felaketi” olan, 11 ilimizi etkileyen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde binlerce vatandaşımız gibi benim de evim yıkıldı. Olması gerektiği şekilde hiçbir ayrıcalık beklentim ve isteğim olmadan, her afetzede Türk vatandaşının hakkı olduğu gibi TOKİ’nin konutlarına başvuruda bulunmuştum.

NOTER huzurunda yapılan “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası”nda bana da bir evin çıktığı bilgisini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kentteki o günkü programları nedeniyle sonradan öğrendim.

Her vatandaşımız gibi benim de hakkım olan bir hususta, önce yasal süreçler işletilerek yaptığım başvuru ve adil şekilde noter huzurunda yapılan kurayı bir ayrıcalık gibi sunmak en basit tabiriyle dezenformasyon, çarpıtmadır.

Yasal bir hakkın kullanımını sansasyonel bir olaymış gibi sunmak habercilik değil, eğer hakkım olmamasına rağmen, bir şekilde bana bir ayrıcalık yapıldığı bilgisi varsa bunu çekinmeden her yerden paylaşmaktır gazetecilik. Kamuoyuna saygıyla sunarım.

OTEL VE RESTORANLARI VAR

TOKİ’nin kura çekimi ile ev sahibi olan AKP Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı turizm işiyle uğraşıyor ve otel ve restoran sahibi.

Şanlıurfa Girişimci İş Kadınları Derneği’nin kurucusu olan Yazmacı, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Kadın Girişimciler Kurulu’nun kurucu üyesi ve halen icra kurulu üyesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun Başkan Yardımcısı görevlerini yürütüyor.