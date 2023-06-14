AKP milletvekilinin aracını durdurup kimlik soran polisler meslekten ihraç edildi. Bu bir rezilliğin daniskası haberidir

CHP’li Ali Mahir Başarır, yaklaşık iki yıl önce eski AKP Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durdurup kimlik sordukları için hakaret ettiği iki polisin ihraç edildiğini söyledi. Görevini yapan polislere bunları reva görenler o polislerin ve ailelerinin hakkını yemiş olmuyorlar mı?

AKP milletvekilinin aracını durdurup kimlik soran polisler meslekten ihraç edildi. Bu bir rezilliğin daniskası haberidir

2021 yılında, Mersin'de dönemin AKP Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracının trafik kontrolü sırasında durdurulması sonucunda, iki polis memuru meslekten ihraç edildi.

Bu olayın ardından, Yılmaz'ın trafik polislerine küfrettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yılmaz, kendisini durduran trafik polislerine "Şerefsiz" diye hakaret etmişti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında konuyu gündeme getirdi.

Başarır, "Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı" ifadelerini kullandı.

Başarır, basın toplantısında şunları söyledi:

"İki yıl önce vahim bir olay yaşamıştık. Mersin’deki polis, çevirme sırasında bir milletvekili tarafından hakarete uğramıştı. 'Şerefsiz’ kelimesi kullanılmıştı. İki yıldır o polisler açıktaydı. Dün, iki polisin ihraç edildiğini öğrendik. Evet, aslında geçen dönem milletvekilliği görevini yürüten Zeynep Gül Yılmaz yargılanmalıydı. Kamu görevlilerine hakaretten yargılanmalıydı. Ama üzülerek söylüyorum ki Zeynep Gül Yılmaz, bugün milletvekili değil. Bugün o mağdur. Ama iki polisimiz hem hakarete uğradı hem ihraç edildi. Ben İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı tekrar gözden geçirmesini ve bir parça mahcubiyet yaşamasını öneriyorum. Hiç kimse bu ülkenin polisine hakaret edemez, ama AK Partiliysen böyle bir özgürlüğün var. Hem hakarete uğratıp hem de ihraç ettirebiliyorsun."

NE OLMUŞTU

2021 yılında AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın, Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine hakaret ettiği anın görüntüsü ortaya çıkmış, görüntüde Yılmaz, polise önce, "Uzaklaş. İçeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor" diye kızıyor ve sonra da "Ş…….. bak" ifadelerini kullanmıştı. Edinilen bilgiye göre Zeynep Gül Yılmaz’ı taşıyan otomobil, 18 Temmuz günü, otoyolda ihbar edildiği gerekçesiyle Mersin’in Erdemli ilçesinde durdurulduğu öğrenilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği ise polisler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu.

AÇIĞA ALINMIŞLARDI

O iki polis memuru, bu olayın üzerine açığa alındı. İl Emniyet Müdürü, "Açığa alındınız. Silahınızı ve kimliğinizi bırakın" dedi. Polisler 2 yıldır görevlerine iade edilmezken, meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

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