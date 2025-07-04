AKP'nin MKYK toplantısında Hakan Fidan bir ilki yaşattı! Üyelerin hepsi aynı anda telefonu aldı, herkes sus pus oldu...

Saray’ın kalemi Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında çok gizli bir bilgiyi verdi. Selvi, 20 Haziran’da yapılan MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşması sırasında MKYK üyelerinin telefonlarına konuşulanların kimseyle paylaşılmaması yönünde uyarı mesajı geldiğini söyledi. MİT Başkanlığı’ndan gelen alışkanlıkla Hakan Fidan bu uyarıyı yaptığını düşündüğünü Selvi belirtti.

“KONUŞULANLARIN KİMSEYLE PAYLAŞILMAMASI YÖNÜNDE UYARI MESAJI GELİYOR”

Saray’ın derin kulağı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında çarpıcı bir ayrıntıyı paylaştı. Selvi, 20 Haziran’da AKP MKYK toplantısı sırasında Hakan Fidan’ın konuşmasında önemli bir detayı köşesinde şu şekilde paylaştı:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti MKYK toplantısında İsrail-İran savaşı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalar yapıyor. MKYK toplantısı 20 Haziran’da yapıldı. İsrail-İran savaşı ise o sıralarda bütün hızı ile devam ediyordu. Hakan Fidan haliyle çok önemli değerlendirmeler yapıyor. Hakan Fidan konuşurken, MKYK üyelerinin telefonlarına konuşulanların kimseyle paylaşılmaması yönünde uyarı mesajı geliyor. Daha önceki MKYK toplantılarında bu tür bir uyarı yapılıyor mu orasını bilmiyorum ama belli ki MİT Başkanlığı’ndan gelen alışkanlıkla Hakan Fidan böyle bir uyarıda bulunma gereği duyuyor.”

HAKAN FİDAN MİT BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

2010 yılında MİT Başkanlığı görevine başlayan Hakan Fidan, 4 Haziran 2023 tarihinde Erdoğan’ın kararıyla yeni kabinede yer alarak yeni Dışişleri Bakanı oldu. Fidan’ın göreve gelmesi ise dikkat çekmişti.