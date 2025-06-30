AKP Muğla Milletvekili Mete'den il başkanına ağır fırça! 'Evde karınızın yanına oturun'

"Teşkilatım Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edilmesi gereken bir şahsiyetim" diyen AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e tepkisini "Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" sözleri ile gösterdi.

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki göstererek, “Bugüne kadar İl Başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler, biz milletvekili değilmişiz gibi. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" ifadelerini kullandı.

AKP Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, 28 Haziran Cumartesi günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımı ile düzenlendi. Toplantıya, Kaya’nın yanı sıra AKP Isparta Milletvekili ve Muğla Koordinatörü Osman Zabun, Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, AKP İl Başkanı Haluk Laçin, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile partililer katıldı.

"KAFAMI KUMA GÖMMEYECEĞİM"

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin Rektörü, hocamız bizi aradı. Dedi ki ‘Üniversitedeki bazı salonlarla alakalı sıkıntımız var. Milli Eğitim Bakanı’yla bir görüşmemiz lazım.’ Biz de Bakanımızı aradık. Çarşamba günü bize randevu verdi. Sayın Rektörümüz geldi, Çarşamba günü gittik. Sonra sosyal medyada baktım ki Sayın İl Başkanımız da Salı günü yine bakanımızı ziyaret etmiş. Bir gün önce. Ama hiçbirimizin haberi yok. Yani ne Yakup Ağabey’in haberi var ne benim haberim var. Yani orada ne konuşuldu, ne talep edildi? Ha, bu bir kere mi oldu? Hayır. Bugüne kadar il başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler. Biz milletvekili değilmişiz gibi. Arkadaşlar böyle bir teşkilatçılık olmaz. Bakın ben bundan son derece rahatsızım ve kafamı kuma gömmeyeceğim."

"BİZ NEYİ YARIŞTIRIYORUZ"

Kendisinin de 7,5 sene ilçe ve il başkanlığı yaptığını anlatan Kadem Mete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İl başkanlığı yaptığımda milletvekilleriyle beraber böyle şekilde çalıştım. Ama siz gideceksiniz bir bakanla görüşeceksiniz. Üç gün sonra o ilin milletvekilleri gidecek. E o Bakanlık demez mi peki ‘Ya bu nasıl bir il teşkilatıdır, bu nasıl bir ildir, birbirlerinden haberleri yok’ demez mi? O sosyal medyayı görenler demezler mi ‘Allah Allah. Belli ki farklı günlerde iki-üç gün arayla bir il başkanı gitmiş, bir milletvekili gitmiş.’ Biz neyi yarıştırıyoruz? Bu yanlış.

"SİYASET CESUR ADAMLARIN YAPACAĞI BİR İŞTİR"

Ben sadece Muğla’da hatırlanacak bir milletvekili değilim. Ben Ankara’da da milletvekiliyim ve benim teşkilatım Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edilmesi gereken bir şahsiyetim. Ne sorunumuz varsa, ilçe başkanlarımız bazıları gelebiliyor, yasaklara rağmen. Ben Trabzon koordinatörlüğü yaptım. İl başkanları toplantısı sonrası Trabzon’un ilçe başkanları beni ziyarete geldi. Ama bir tane Muğla’nın ilçe başkanı gelemedi. Hepsini de davet ettim. Ha birkaç tanesi aradı, ‘Şöyle bir sorun var onun için gelemiyoruz’ dedi. Birileri gelmedi. Birilerinden korkuluyor. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi ‘Evde karınızın yanına oturun.’”