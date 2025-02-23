AKP MYK belli oldu. Ömer Çelik açıkladı

AKP 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde gerçekleştirilen kongrede Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.

AKP MYK’sı merak edilirken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP’nin A takım kadrosunu açıkladı.

A TAKIM KADROSU BELLİ OLDU!

Buna göre, AKP MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi oldu.