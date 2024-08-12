AKP MYK toplandı

Kaynak: AA
AKP MYK toplandı

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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