AKP'li isim Erdoğan'a böyle dedi. Bunu yapamazsak seçimi alamayız

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, memur ve emekliye yapılacak maaş zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuştu.

Yüzde 25'lik zammın tepkiyle karşılanmasının ardından Erdoğan'ın "Müjde" diye duyurduğu bu karara ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı.

2 Ocak Pazartesi günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konuyla ilgili değerlendirme yapıldığı sırada bir yönetici, "Ne gerekiyorsa vermezsek bu seçimleri alamayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu ayrıntıyı şöyle aktardı:

"Herkeste hayal kırıklığı yaratan ve iktidarın 24 saat içerisinde iki kez düzenlemek zorunda kaldığı emekli maaş artışına neden ihtiyaç olduğu, AKP'nin bu haftaki MYK toplantısında bir parti yöneticisi tarafından çok güzel özetlendi:

'Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimleri alamayız. Verelim sonrasına bakarız...'"