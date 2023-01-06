6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP'li isim Erdoğan'a böyle dedi. Bunu yapamazsak seçimi alamayız

AKP'li isim Erdoğan'a böyle dedi. Bunu yapamazsak seçimi alamayız

AKP MYK toplantısında bir parti yöneticisi Erdoğan'a memur ve emekli zamlarına dair, "Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek seçimi alamayız" dediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:52
Takip Et

AKP MYK toplantısında dikkat çeken konuşma

AKP'li isim Erdoğan'a böyle dedi. Bunu yapamazsak seçimi alamayız
+
Aa
-

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, memur ve emekliye yapılacak maaş zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildiğini duyurmuştu.

Yüzde 25'lik zammın tepkiyle karşılanmasının ardından Erdoğan'ın "Müjde" diye duyurduğu bu karara ilişkin çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. 

2 Ocak Pazartesi günü yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) konuyla ilgili değerlendirme yapıldığı sırada bir yönetici, "Ne gerekiyorsa vermezsek bu seçimleri alamayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu ayrıntıyı şöyle aktardı:

"Herkeste hayal kırıklığı yaratan ve iktidarın 24 saat içerisinde iki kez düzenlemek zorunda kaldığı emekli maaş artışına neden ihtiyaç olduğu, AKP'nin bu haftaki MYK toplantısında bir parti yöneticisi tarafından çok güzel özetlendi:

'Ne gerekiyorsa verelim, vermezsek bu seçimleri alamayız. Verelim sonrasına bakarız...'"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Boşşveeer
6.01.2023 16:39
Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı ,ejder, tropikal meyvesi, yaz tatilini bodrumda İmkan olanak sağlanırsa BELKİ.  
 
Yurttas
6.01.2023 16:36
hakedisi verin amma fazlası ile geri alacağınız kesin olduğu için bu sefer yemezler.Verdiğiniz cebinizden olmadigini ödedikleri vergilerden emekliler öğrendi!!!!  
 
Vatandaş
6.01.2023 16:26
Millet bıktı artık .Ne yaparsanız yapın nafile.  
 
TÜM YORUMLAR (19)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
5
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
6
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
7
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İstanbul’a barajlarda doluluk oranı açıklandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
﻿Bakan Akar: Yunanistan'la ciddi problemlerimiz var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.