AKP, on binlerce hükümlüyü salacak!

Türkiye gazetesinin haberine göre; bu hafta içinde Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin hazırladığı yeni infaz paketinin TBMM’ye sunulması, bayram öncesinde de yasalaştırılması bekleniyor. 410 bini aşan cezaevlerinde yeni düzenleme ile 45-50 bin hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olacağı ve kalan üç senelik cezalarını dışarıda tamamlayacakları belirtildi.

Son ayrıntıların bir iki gün içinde yapılacağı infaz paketinde, erken tahliye imkânından hangi suç tiplerinin olacağı ise belirlenmeye başlandı. İddiaya göre; 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda uygulanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye olacak.

GÖZLEM KURULLARI SON KARARI VERECEK

AKP kaynaklarında ise gözlem kurullarının kararları vereceği aktarıldı. Kaynaklar, “gözlem kurulları çok hassas, ince, kılı kırk yaran bir çalışma yapacak. Suç işleme eğilimi sürenlere yol verilmeyecek. Otomatik bir tahliye söz konusu olmayacak. ‘Hadi senin üç yılın kaldı, çık’ denmeyecek. İyi hâli varsa, pişmansa, cezaevinde meslek kurslarına gidip bir meslek edinmişse, sosyal projelere katılmışsa; hepsine bakacak ve gözlem kurulu bir karar verecek. Bütün bu kriterler yerine getirilmişse şartlı salıverilecekler” dedi.

ÖZEL İNFAZ HÜKÜMLERİNE DE DÜZENLEME GELİYOR

Özel infaz hükümleri de yeni infaz paketinde yer alacak. Hamile, çocuklu kadınlar, yaşlı, engelli ve hasta mahkumlarla ilgili özel infaz hükümleri gerçekleştirilecek. Hamile ve çocuklar kadınlara kalan cezalarının beş yılını konutta tamamlamaları sağlanacak. Yaşlı, engelli, hasta veya cezaevi şartlarında hayatını tek başına idame ettiremeyecek durumdakilere adli tıp ve cezaevi kurullarının vereceği rapor doğrultusunda kalan cezalarının 8 veya 10 yılını dışarda tamamlayacak.

ÜYE OLMAYIP ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYENLER BEKLEMEDE

Anayasa Mahkemesinin (AYM) örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere verilen cezanın, geniş yorumlanmaya müsait olduğu gerekçesiyle iptal ettiği düzenlemede yeni bir adım atılmayabileceği AKP kaynaklarında belirtilirken, “Bu konuda henüz bir formül bulamadık. Yeni bir tanım getirilebilir veya ceza oranı düşürülebilir ama büyük ihtimalle bu da iptal edilir. Çünkü iki defa düzenledik, ikisi de iptal edildi. Bu sebeple belki de hiç düzenleme yapmamayı tartışıyoruz. Bu durumdakiler terör örgütü ile iltisaklı olan veya yardım, yataklık yapanlara verilen ceza kapsamında değerlendirilebilir” ifadelere yer verildi.

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MÜKERRER SUÇLARA DA ‘BASİT SUÇ’A İNFAZ İNDİRİMİ GELİYOR

Mükerrer suçlarda ise yeni düzenleme ile bu cezalarının 3/4’ü tamamlandıktan sonra şartlı salıverme hükümleri uygulanabilecek. İnfaz indirimi basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi ‘basit suç’ olarak tanımlanan suçlara verilen cezaları kapsayacağı belirtiliyor.

“İKİ YILDAN AZ HAPİS CEZASI ALANLAR DA ARTIK BELLİ BİR SÜRE HAPİSTE OLACAK”

Yeni infaz paketinde cezasızlık algısının giderilmesine yönelik de yeni düzenlemeler olacak. Buna göre, iki yıldan az hapis cezası alanlar da artık belli bir süre hapiste olacak. AK Parti kurmayları, “Yatarı olmayan suçlar için beş veya yedi günden az olmamak şartıyla hapis cezası gelecek” ifadelerini kullandı.

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