AKP oylarında ne değişti? Fesih sonrası ilk anket sonucu geldi

Cumhur İttifakı'nın başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası, sürecin siyasi yansımaları merak konusu oldu. Sürecin AKP’ye oy desteği sağlayıp sağlamadığı sorusuna yanıt arayan Yöneylem Araştırma, konuya ilişkin bir kamuoyu anketi gerçekleştirdi.

PKK’NIN FESİH KARARI SONRASI ANKETLER GÜNDEME GELDİ

Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç, Cumhur İttifakı tarafından “Terörsüz Türkiye” sloganıyla yürütülürken, PKK’nın fesih açıklaması bu sürecin önemli bir dönüm noktası oldu. Yaşanan gelişmelerin kamuoyuna etkisi, Yöneylem Araştırma tarafından ölçüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DESTEĞİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK YOK

Yöneylem Araştırma'nın kurucusu Doç. Dr. Derya Kömürcü'nün sosyal medya üzerinden paylaştığı anket sonuçlarına göre, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranına olumlu bir yansıması olmadı. Katılımcıların yalnızca yüzde 21,2’si Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceği görüşüne “katıldığını”, yüzde 17,5’i ise “tamamen katıldığını” belirtti. Buna karşılık, yüzde 24,5 “hiç katılmadığını”, yüzde 20,2 ise “katılmadığını” ifade etti.

İNANMAYANLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

Ankette kararsız ya da “bilmiyorum” diyenlerin oranı yüzde 16,6 olurken, Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inananların toplam oranı yüzde 38,7’de kaldı. Bu görüşe katılmayanların oranı ise yüzde 44,7 olarak ölçüldü.

SEÇMEN GRUPLARININ GÖRÜŞLERİ FARKLILAŞIYOR

Anket verilerine göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u sürecin Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamayacağı görüşünde. Buna karşılık, AKP seçmeninin yüzde 78’i, MHP seçmeninin ise yüzde 52’si Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor.

YÖNEYLEM: KESİN YORUM YAPMAK İÇİN ERKEN

Doç. Dr. Derya Kömürcü, paylaşımında kamuoyunda sürecin Erdoğan lehine bir oy artışına neden olacağına dair güçlü bir kanaat oluşmadığını ifade etti. Kömürcü, sürecin sonuçlarının zamanla daha net görülebileceğini ve erken yorumlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.